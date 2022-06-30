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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 30.06.2022

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 42,2 миллиона кубометров на 30 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:08

2022-06-30T10:08

2022-06-30T10:09

экономика

россия

украина

луганская народная республика

европа

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 42,2 миллиона кубометров на 30 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

россия

украина

луганская народная республика

европа

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экономика, россия, украина, луганская народная республика, европа, газпром, санкции в отношении россии