21:24 30.06.2022 (обновлено: 21:27 30.06.2022)
От двадцати и старше: форум в Тульской области собрал молодых инженеров
© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги организаций-участниц международного форума "Инженеры будущего" в Тульской области
БУНЫРЕВО (Тульская область), 30 июн – РИА Новости. В десятом международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего" принимает участие более тысячи человек из 53 регионов России и 70 стран зарубежья. Возраст участников – от 20 до 35 лет. Программа форума разделена на четыре блока: образовательный, культурный, деловой, спортивный.
Корреспондент РИА Новости побывал на церемонии открытия и выяснил, где на форуме самые живописные виды и почему электротранспорт – один из главных трендов юбилейного слета инженеров.
Участников форума, которых в этом году было рекордное количество, организаторы разместили на огромной территории базы отдыха в Тульской области. Заплутать здесь – пара пустяков. Чтобы молодые инженеры не сбились по пути на очередной мастер-класс или тренинг, дорогу подсказывают волонтеры. Всюду поспевать им помогают электросамокаты.
Участников форума, которых в этом году было рекордное количество, организаторы разместили на огромной территории базы отдыха в Тульской области. Заплутать здесь – пара пустяков. Чтобы молодые инженеры не сбились по пути на очередной мастер-класс или тренинг, дорогу подсказывают волонтеры. Всюду поспевать им помогают электросамокаты.
© РИА Новости / Виталий БелоусовУчастница X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего – 2022" в Тульской области
Участница X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего – 2022" в Тульской области
Конечно, не обходится без накладок. Стоит чуть зазеваться, и волонтерский скутер может "уехать" из-под ног нового временного хозяина, поэтому здесь на транспорте не редкость таблички: "Это скутер организаторов, просьба не брать!".
Вообще технологичные способы передвижения по территории – один из трендов форума. Не стали отставать и почетные гости церемонии открытия. Они проехались на электрокаре, водителем которого – а заодно и экскурсоводом – выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Тульской области Алексей Дюмин (слева на первом плане) во время подготовки к открытию X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего – 2022" в Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (слева на первом плане) во время подготовки к открытию X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего – 2022" в Тульской области
Когда маневры были окончены, все переместились ближе к воде. Церемония открытия проходила в довольно живописном месте: по одну сторону от сцены раскинулась Ока, а по другую – густой лес.
В Тульскую область – со своим инженерным запалом
Форум открылся торжественным шествием всех гостей с флагами своих регионов, предприятий, городов и стран.
© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги стран-участниц международного форума "Инженеры будущего" в Тульской области
Флаги стран-участниц международного форума "Инженеры будущего" в Тульской области
В параде среди прочих участвовали и три представителя Хабаровского края, города Комсомольска-на-Амуре. Они, пожалуй, были одними из тех, кто проделал наиболее далекий путь, чтобы попасть на Тульскую землю. Впрочем, на их настроении дальняя дорога не сказалась. Инженеры охотно делились эмоциями.
"Молодежи здесь много, все разные, все креативные, все интересные!", – рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости участница форума Екатерина Бабичева.
"Есть разные развлечения: на велике можно покататься, сходить в тир пострелять, мастер-классы посетить", – добавила Светлана Печатнова.
"В пляжный волейбол еще играем, и покупаться можно!", – поддержал коллег-инженеров участник форума Евгений Полопеженцев.
"Здесь очень здорово, мы счастливы быть здесь!", – резюмировали в три голоса первые впечатления молодые инженеры из Комсомольска-на-Амуре.
Утомленные солнцем
Когда парад гостей был окончен, на сцену поднялись участники церемонии открытия. Кажется, самое выгодное зрительское место в этот жаркий день было у одинокого рыбака на лодке посередине реки.
А вот остальных зрителей солнце немного разморило. Будто почувствовав это, губернатор Тульской области Алексей Дюмин решил немного взбодрить находившихся на трибуне.
"Парни и девчонки, привет!", – приветствовал гостей губернатор.
На третий раз ответные крики зрителей уже походили на реакцию фанатов во время футбольного матча. На трибуне выкладывались по полной.
"Теперь я вас услышал!", – губернатор закончил разогрев и перешел к главному.
© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Тульской области Алексей Дюмин выступает на открытии международного форума "Инженеры будущего" в Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступает на открытии международного форума "Инженеры будущего" в Тульской области
Он подчеркнул, что юбилейный форум проходит в Тульской области неслучайно, ведь именно здесь зарождалась металлургия. И именно здесь по указу Петра был создан первый оружейный завод, который до сих пор успешно работает.
"Весь мир знает имена наших великих инженеров-конструкторов: Стечкин, Мосин, Токарев. Эти люди жили на шаг впереди своего времени. И я вам желаю того же: дерзайте, думайте не шаблонно и принимайте ответственные решения, которые повлияют на наше с вами будущее", – отметил Дюмин.
Обратился к гостям и президент России – приветственное слово Владимира Путина зачитал вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Убежден, что ваш форум, проходящий в первый, стартовый год объявленного в России Десятилетия науки и технологий, станет важным, ожидаемым событием в отраслевом календаре, предоставит вам прекрасную возможность для повышения своих профессиональных компетенций, реализации конструктивных инициатив и эффективных инженерных решений", – отмечалось в послании президента.
Владимир Путин пожелал участникам удачи и успехов в их начинаниях, а также ярких впечатлений от посещения Тульской земли.
"Я думаю, и добавить больше ничего", – резюмировал Борисов.
Но все же вице-премьер добавил: "Я хочу, чтобы этот форум был определенной ступенькой в вашем творческом развитии. Не бойтесь ставить перед собой самые высокие, амбициозные цели".
Инженеры – это красиво!
После выступления почетных гостей презентовали гимн, написанный специально для юбилейного слета молодых инженеров. В припеве композиции звучало: "Мы видим мир другими глазами, будущее за нами!".
А вот музыкальное будущее этого дня форума было за группой Uma2rman. Под вечер музыканты порадовали молодых инженеров своими хитами. Именно концертом нижегородской группы завершился первый официальный день работы форума.
В следующие дни участников ждет не менее насыщенная программа: деловые сессии с представителями ведущих российских научных корпораций и холдингов, лекции, экскурсии, мастер-классы, соревнования, обсуждения.
© РИА Новости / Виталий БелоусовУчастники X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего – 2022" в Тульской области
Участники X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего – 2022" в Тульской области
Кроме всего прочего, в рамках форума даже проведут конкурс красоты "Мисс форум – 2022". И судя по присутствовавшим в первый день на форуме девушкам-инженерам, выбор у жюри конкурса будет непростым.