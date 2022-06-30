https://ria.ru/20220630/forum-1799239459.html
Делегация СФ во главе с Матвиенко примет участие в форуме регионов в Гродно
Делегация СФ во главе с Матвиенко примет участие в форуме регионов в Гродно - РИА Новости, 30.06.2022
Делегация СФ во главе с Матвиенко примет участие в форуме регионов в Гродно
Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко примет участие в IX форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:59
2022-06-30T12:59
2022-06-30T12:59
парламентское собрание союза беларуси и россии
совет федерации рф
россия
белоруссия
валентина матвиенко
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко примет участие в IX форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет в белорусском Гродно, сообщает пресс-служба СФ.Российские сенаторы вылетают из Москвы в четверг.Форум посвящен обсуждению роли межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Мероприятие пройдет с 30 июня по 1 июля.Организаторы форума - верхние палаты парламентов двух стран.Ранее Матвиенко сообщила, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют принять участие в форуме.В первый день работы законодателей пройдут секционные заседания, посвященные актуальным темам двусторонних отношений. В частности, современному состоянию законодательства Союзного государства, сотрудничеству России и Беларуси в условиях новой международной климатической повестки, белорусско-российскому взаимодействию в сфере АПК, единому научно-технологическому пространству России и Беларуси, интеграции системы высшего образования двух стран, а также эффективному импортозамещению в Союзном государстве.В этот же день состоятся совместные заседания деловых советов Беларуси и России, а также Президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь и Совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.В рамках программы форума запланировано Девятое заседание Межпарламентской комиссии двух стран.В пятницу 1 июля спикер Совфеда и председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретятся с руководителями органов государственной власти регионов двух стран.В этот же день состоится пленарное заседание Форума с участием руководителей министерств и ведомств, органов государственной власти, образовательных и научных учреждений, представителей деловых кругов двух стран.Программой также предусмотрено подписание межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве.
https://ria.ru/20220626/natsvalyuty-1798278729.html
https://ria.ru/20220626/forum-1798334738.html
https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798362638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, белоруссия, валентина матвиенко, владимир путин
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко примет участие в IX форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет в белорусском Гродно, сообщает пресс-служба СФ.
Российские сенаторы вылетают из Москвы
в четверг.
Форум посвящен обсуждению роли межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Мероприятие пройдет с 30 июня по 1 июля.
Организаторы форума - верхние палаты парламентов двух стран.
Ранее Матвиенко сообщила, что президент России Владимир Путин
и белорусский лидер Александр Лукашенко
планируют принять участие в форуме.
В первый день работы законодателей пройдут секционные заседания, посвященные актуальным темам двусторонних отношений. В частности, современному состоянию законодательства Союзного государства, сотрудничеству России и Беларуси
в условиях новой международной климатической повестки, белорусско-российскому взаимодействию в сфере АПК, единому научно-технологическому пространству России и Беларуси, интеграции системы высшего образования двух стран, а также эффективному импортозамещению в Союзном государстве.
В этот же день состоятся совместные заседания деловых советов Беларуси и России, а также Президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь и Совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
.
В рамках программы форума запланировано Девятое заседание Межпарламентской комиссии двух стран.
В пятницу 1 июля спикер Совфеда и председатель Совета Республики Наталья Кочанова
встретятся с руководителями органов государственной власти регионов двух стран.
В этот же день состоится пленарное заседание Форума с участием руководителей министерств и ведомств, органов государственной власти, образовательных и научных учреждений, представителей деловых кругов двух стран.
Программой также предусмотрено подписание межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве.