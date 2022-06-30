Рейтинг@Mail.ru
Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799269219.html
Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев
Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022
Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев
Путь в Евросоюз для государств в последние годы лежит через НАТО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:19
2022-06-30T14:26
в мире
нато
евросоюз
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Путь в Евросоюз для государств в последние годы лежит через НАТО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, отметив, что не знает, сможет ли Украина попасть в ЕС без членства в НАТО."Так получилось, что в последние годы … путь в ЕС, как это ни удивительно, лежит через НАТО. Большинство стран-кандидатов, которые все-таки получили статус членов в последние годы, вынуждены были делать это параллельно. То есть им аккуратно намекнули: да мы вас в ЕС примем, но вы в то же время должны подать заявку в НАТО. Выйдет ли это иначе у некоторых других стран, которые сегодня стоят на пороге членства в ЕС, я не знаю”, - сказал Медведев.
https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, евросоюз, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
14:19 30.06.2022 (обновлено: 14:26 30.06.2022)
 
Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев

Медведев заявил, что не знает, вступит ли Украина в Евросоюз без членства в НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Путь в Евросоюз для государств в последние годы лежит через НАТО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, отметив, что не знает, сможет ли Украина попасть в ЕС без членства в НАТО.
"Так получилось, что в последние годы … путь в ЕС, как это ни удивительно, лежит через НАТО. Большинство стран-кандидатов, которые все-таки получили статус членов в последние годы, вынуждены были делать это параллельно. То есть им аккуратно намекнули: да мы вас в ЕС примем, но вы в то же время должны подать заявку в НАТО. Выйдет ли это иначе у некоторых других стран, которые сегодня стоят на пороге членства в ЕС, я не знаю”, - сказал Медведев.
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 18:01
ЕС и НАТО сделали шаг к тому, чтобы "забрать" Калининград, заявили в Риге
 
В миреНАТОЕвросоюзРоссияСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала