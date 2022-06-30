https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799269219.html
Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев
Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022
Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев
Путь в Евросоюз для государств в последние годы лежит через НАТО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:19
2022-06-30T14:19
2022-06-30T14:26
в мире
нато
евросоюз
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Путь в Евросоюз для государств в последние годы лежит через НАТО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, отметив, что не знает, сможет ли Украина попасть в ЕС без членства в НАТО."Так получилось, что в последние годы … путь в ЕС, как это ни удивительно, лежит через НАТО. Большинство стран-кандидатов, которые все-таки получили статус членов в последние годы, вынуждены были делать это параллельно. То есть им аккуратно намекнули: да мы вас в ЕС примем, но вы в то же время должны подать заявку в НАТО. Выйдет ли это иначе у некоторых других стран, которые сегодня стоят на пороге членства в ЕС, я не знаю”, - сказал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, евросоюз, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
14:19 30.06.2022 (обновлено: 14:26 30.06.2022)
Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев
Медведев заявил, что не знает, вступит ли Украина в Евросоюз без членства в НАТО