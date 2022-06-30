https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799269219.html

Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев

Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022

Путь в Евросоюз в последние годы лежит через НАТО, заявил Медведев

Путь в Евросоюз для государств в последние годы лежит через НАТО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:19

2022-06-30T14:19

2022-06-30T14:26

в мире

нато

евросоюз

россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Путь в Евросоюз для государств в последние годы лежит через НАТО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, отметив, что не знает, сможет ли Украина попасть в ЕС без членства в НАТО."Так получилось, что в последние годы … путь в ЕС, как это ни удивительно, лежит через НАТО. Большинство стран-кандидатов, которые все-таки получили статус членов в последние годы, вынуждены были делать это параллельно. То есть им аккуратно намекнули: да мы вас в ЕС примем, но вы в то же время должны подать заявку в НАТО. Выйдет ли это иначе у некоторых других стран, которые сегодня стоят на пороге членства в ЕС, я не знаю”, - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, евросоюз, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев