https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799157278.html

Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении

Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении - РИА Новости, 30.06.2022

Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении

ВВП РФ в мае упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле, но по итогам первых пяти месяцев года всё ещё наличествует рост - на 0,5%,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:13

2022-06-30T08:13

2022-06-30T08:35

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВВП РФ в мае упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле, но по итогам первых пяти месяцев года всё ещё наличествует рост - на 0,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике России"."По оценке Минэкономразвития России, в мае ВВП снизился на -4,3% г/г (после -2,8% г/г в апреле)... Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", - говорится в документе.В январе-мае текущего года по отношению к соответствующему периоду года прошлого рост экономики оценивается в 0,5%.

https://ria.ru/20220629/kurs-1798954747.html

россия

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)