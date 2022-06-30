https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799157278.html
Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении
Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении - РИА Новости, 30.06.2022
Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении
ВВП РФ в мае упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле, но по итогам первых пяти месяцев года всё ещё наличествует рост - на 0,5%,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:13
2022-06-30T08:13
2022-06-30T08:35
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВВП РФ в мае упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле, но по итогам первых пяти месяцев года всё ещё наличествует рост - на 0,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике России"."По оценке Минэкономразвития России, в мае ВВП снизился на -4,3% г/г (после -2,8% г/г в апреле)... Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", - говорится в документе.В январе-мае текущего года по отношению к соответствующему периоду года прошлого рост экономики оценивается в 0,5%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
08:13 30.06.2022 (обновлено: 08:35 30.06.2022)
Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении
МЭР: рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении