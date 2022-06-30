Рейтинг@Mail.ru
Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799157278.html
Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении
Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении - РИА Новости, 30.06.2022
Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении
ВВП РФ в мае упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле, но по итогам первых пяти месяцев года всё ещё наличествует рост - на 0,5%,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:13
2022-06-30T08:35
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВВП РФ в мае упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле, но по итогам первых пяти месяцев года всё ещё наличествует рост - на 0,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике России"."По оценке Минэкономразвития России, в мае ВВП снизился на -4,3% г/г (после -2,8% г/г в апреле)... Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", - говорится в документе.В январе-мае текущего года по отношению к соответствующему периоду года прошлого рост экономики оценивается в 0,5%.
https://ria.ru/20220629/kurs-1798954747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
08:13 30.06.2022 (обновлено: 08:35 30.06.2022)
 
Рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении

МЭР: рост ВВП России с января по май составил полпроцента в годовом выражении

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВВП РФ в мае упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле, но по итогам первых пяти месяцев года всё ещё наличествует рост - на 0,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике России".
"По оценке Минэкономразвития России, в мае ВВП снизился на -4,3% г/г (после -2,8% г/г в апреле)... Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", - говорится в документе.
В январе-мае текущего года по отношению к соответствующему периоду года прошлого рост экономики оценивается в 0,5%.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 12:10
В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала