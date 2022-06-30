Движение на Большом Гнездниковском переулке в центре Москвы перекроют
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлавный корпус городской клинической больницы No15 им О. М. Филатова
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение на участке Большого Гнездниковского переулка в центре Москвы будет полностью перекрыто с 1 до 20 июля из-за работ по благоустройству, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Важная новость для автомобилистов. С 23.00 1 июля до 06.00 20 июля будет полностью перекрыто автомобильное движение на участке Большого Гнездниковского переулка от дома № 6 до дома № 9. За это время в рамках комплексного благоустройства Большого Гнездниковского переулка выполним устройство кабельной канализации, водосточной сети, обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроим тротуары, установим опоры наружного освещения", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что обеспечить в это время безопасное движение автотранспорта и пешеходов без перекрытия невозможно из-за большого количества инженерных коммуникаций под проезжей частью. Подъезд к домовладениям будет разрешен исключительно местным жителям и спецтехнике. Для автомобилистов установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда, для пешеходов организуют безопасный проход.