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Движение на Большом Гнездниковском переулке в центре Москвы перекроют - РИА Новости, 30.06.2022
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Движение на Большом Гнездниковском переулке в центре Москвы перекроют
Движение на Большом Гнездниковском переулке в центре Москвы перекроют - РИА Новости, 30.06.2022
Движение на Большом Гнездниковском переулке в центре Москвы перекроют
Движение на участке Большого Гнездниковского переулка в центре Москвы будет полностью перекрыто с 1 до 20 июля из-за работ по благоустройству, сообщается в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:02
2022-06-30T21:02
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение на участке Большого Гнездниковского переулка в центре Москвы будет полностью перекрыто с 1 до 20 июля из-за работ по благоустройству, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Важная новость для автомобилистов. С 23.00 1 июля до 06.00 20 июля будет полностью перекрыто автомобильное движение на участке Большого Гнездниковского переулка от дома № 6 до дома № 9. За это время в рамках комплексного благоустройства Большого Гнездниковского переулка выполним устройство кабельной канализации, водосточной сети, обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроим тротуары, установим опоры наружного освещения", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что обеспечить в это время безопасное движение автотранспорта и пешеходов без перекрытия невозможно из-за большого количества инженерных коммуникаций под проезжей частью. Подъезд к домовладениям будет разрешен исключительно местным жителям и спецтехнике. Для автомобилистов установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда, для пешеходов организуют безопасный проход.
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городское хозяйство москвы, общество, москва
21:02 30.06.2022
 

Движение на Большом Гнездниковском переулке в центре Москвы перекроют

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлавный корпус городской клинической больницы No15 им О. М. Филатова
Главный корпус городской клинической больницы No15 им О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение на участке Большого Гнездниковского переулка в центре Москвы будет полностью перекрыто с 1 до 20 июля из-за работ по благоустройству, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Важная новость для автомобилистов. С 23.00 1 июля до 06.00 20 июля будет полностью перекрыто автомобильное движение на участке Большого Гнездниковского переулка от дома № 6 до дома № 9. За это время в рамках комплексного благоустройства Большого Гнездниковского переулка выполним устройство кабельной канализации, водосточной сети, обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроим тротуары, установим опоры наружного освещения", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что обеспечить в это время безопасное движение автотранспорта и пешеходов без перекрытия невозможно из-за большого количества инженерных коммуникаций под проезжей частью. Подъезд к домовладениям будет разрешен исключительно местным жителям и спецтехнике. Для автомобилистов установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда, для пешеходов организуют безопасный проход.
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