https://ria.ru/20220630/dvizhenie-1799422253.html

Движение на Большом Гнездниковском переулке в центре Москвы перекроют

Движение на Большом Гнездниковском переулке в центре Москвы перекроют - РИА Новости, 30.06.2022

Движение на Большом Гнездниковском переулке в центре Москвы перекроют

Движение на участке Большого Гнездниковского переулка в центре Москвы будет полностью перекрыто с 1 до 20 июля из-за работ по благоустройству, сообщается в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:02

2022-06-30T21:02

2022-06-30T21:02

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение на участке Большого Гнездниковского переулка в центре Москвы будет полностью перекрыто с 1 до 20 июля из-за работ по благоустройству, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Важная новость для автомобилистов. С 23.00 1 июля до 06.00 20 июля будет полностью перекрыто автомобильное движение на участке Большого Гнездниковского переулка от дома № 6 до дома № 9. За это время в рамках комплексного благоустройства Большого Гнездниковского переулка выполним устройство кабельной канализации, водосточной сети, обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроим тротуары, установим опоры наружного освещения", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что обеспечить в это время безопасное движение автотранспорта и пешеходов без перекрытия невозможно из-за большого количества инженерных коммуникаций под проезжей частью. Подъезд к домовладениям будет разрешен исключительно местным жителям и спецтехнике. Для автомобилистов установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда, для пешеходов организуют безопасный проход.

https://realty.ria.ru/20220628/blagoustroystvo-1797914394.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва