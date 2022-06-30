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На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 30.06.2022
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На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями
На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 30.06.2022
На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями
Движение по ТТК на западе Москвы затруднено из-за аварии с четырьмя автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:05
2022-06-30T09:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение по ТТК на западе Москвы затруднено из-за аварии с четырьмя автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне ТТК, при въезде в Кутузовский тоннель, ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону Киевского путепровода затруднено.
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происшествия, москва
09:05 30.06.2022
 
На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Движение по ТТК при въезде в Кутузовский тоннель затруднено из-за ДТП с четырьмя машинами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор ГИБДД . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение по ТТК на западе Москвы затруднено из-за аварии с четырьмя автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне ТТК, при въезде в Кутузовский тоннель, ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в сторону Киевского путепровода затруднено.
 
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