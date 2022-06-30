https://ria.ru/20220630/dtp-1799161705.html

На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями

На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 30.06.2022

На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Движение по ТТК на западе Москвы затруднено из-за аварии с четырьмя автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:05

2022-06-30T09:05

2022-06-30T09:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение по ТТК на западе Москвы затруднено из-за аварии с четырьмя автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне ТТК, при въезде в Кутузовский тоннель, ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону Киевского путепровода затруднено.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва