https://ria.ru/20220630/dtp-1799161705.html
На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями
На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 30.06.2022
На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями
Движение по ТТК на западе Москвы затруднено из-за аварии с четырьмя автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:05
2022-06-30T09:05
2022-06-30T09:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение по ТТК на западе Москвы затруднено из-за аварии с четырьмя автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне ТТК, при въезде в Кутузовский тоннель, ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону Киевского путепровода затруднено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На западе Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями
Движение по ТТК при въезде в Кутузовский тоннель затруднено из-за ДТП с четырьмя машинами