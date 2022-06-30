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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 13.30 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:05

2022-06-30T14:05

2022-06-30T14:05

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Куйбышевский район район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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