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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 13.30 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:05
2022-06-30T14:05
2022-06-30T14:05
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в мире
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Куйбышевский район район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Куйбышевскому району Донецка