14:46 30.06.2022 (обновлено: 15:06 30.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку минами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять мин калибра 120 миллиметров по Горловке
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — н.п. Дзержинск (шахта Южная) — н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено десять мин калибра 120 мм", — сообщает представительство в Telegram-канале.
В 12:30 ВСУ уже выпустили по этому городу три снаряда калибра 122 миллиметра.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. Здесь находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самые часто обстреливаемые районы Горловки — расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".