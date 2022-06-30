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Украинские войска обстреляли Горловку минами

Украинские войска обстреляли Горловку минами - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку минами

Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:46

2022-06-30T14:46

2022-06-30T15:06

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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 12:30 ВСУ уже выпустили по этому городу три снаряда калибра 122 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. Здесь находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самые часто обстреливаемые районы Горловки — расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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