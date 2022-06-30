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Украинские войска обстреляли Горловку минами - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Горловку минами
Украинские войска обстреляли Горловку минами - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку минами
Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:46
2022-06-30T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 12:30 ВСУ уже выпустили по этому городу три снаряда калибра 122 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. Здесь находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самые часто обстреливаемые районы Горловки — расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
14:46 30.06.2022 (обновлено: 15:06 30.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку минами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять мин калибра 120 миллиметров по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — н.п. Дзержинск (шахта Южная) — н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено десять мин калибра 120 мм", — сообщает представительство в Telegram-канале.

В 12:30 ВСУ уже выпустили по этому городу три снаряда калибра 122 миллиметра.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. Здесь находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самые часто обстреливаемые районы Горловки — расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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