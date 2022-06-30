https://ria.ru/20220630/donbass-1799273141.html

В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной

В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022

В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной

Главным для Кремля в вопросе обмена пленными с Украиной является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР, заявил журналистам... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:35

2022-06-30T14:35

2022-06-30T14:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главным для Кремля в вопросе обмена пленными с Украиной является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Смотрите, для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь людей Луганской и Донецкой Народных Республик. Это очень важно. По деталям я, опять же, не уполномочен что-либо говорить, это исключительно и полностью прерогатива наших военных", - заявил Песков, отвечая на вопросы, известно ли в Кремле, по какому принципу формировался список на обмен, и являются ли обменянные пленные исключительно российскими военными или среди них есть военнослужащие ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, дмитрий песков, украина