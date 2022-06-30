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В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/donbass-1799273141.html
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной
Главным для Кремля в вопросе обмена пленными с Украиной является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР, заявил журналистам... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:35
2022-06-30T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главным для Кремля в вопросе обмена пленными с Украиной является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Смотрите, для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь людей Луганской и Донецкой Народных Республик. Это очень важно. По деталям я, опять же, не уполномочен что-либо говорить, это исключительно и полностью прерогатива наших военных", - заявил Песков, отвечая на вопросы, известно ли в Кремле, по какому принципу формировался список на обмен, и являются ли обменянные пленные исключительно российскими военными или среди них есть военнослужащие ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, дмитрий песков, украина
14:35 30.06.2022 (обновлено: 14:50 30.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной

Песков назвал возвращение защитников Донбасса главным в обмене пленными с Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главным для Кремля в вопросе обмена пленными с Украиной является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Смотрите, для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь людей Луганской и Донецкой Народных Республик. Это очень важно. По деталям я, опять же, не уполномочен что-либо говорить, это исключительно и полностью прерогатива наших военных", - заявил Песков, отвечая на вопросы, известно ли в Кремле, по какому принципу формировался список на обмен, и являются ли обменянные пленные исключительно российскими военными или среди них есть военнослужащие ЛНР и ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассДмитрий ПесковУкраина
 
 
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