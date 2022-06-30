https://ria.ru/20220630/donbass-1799256396.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР из "Града"

Украинские войска в четверг обстреляли Минеральное и Озеряновку в Донецкой Народной республике, применив "РСЗО" Град и минометы калибра 120 миллиметров,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:44

2022-06-30T13:44

2022-06-30T13:50

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Минеральное и Озеряновку в Донецкой Народной республике, применив "РСЗО" Град и минометы калибра 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 13.10 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Озеряновка: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), признание днр и лнр в россии