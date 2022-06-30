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Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР из "Града"
Украинские войска в четверг обстреляли Минеральное и Озеряновку в Донецкой Народной республике, применив "РСЗО" Град и минометы калибра 120 миллиметров,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:44
2022-06-30T13:44
2022-06-30T13:50
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Минеральное и Озеряновку в Донецкой Народной республике, применив "РСЗО" Град и минометы калибра 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 13.10 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Озеряновка: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), признание днр и лнр в россии
13:44 30.06.2022 (обновлено: 13:50 30.06.2022)
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Озеряновке десять ракет из "Града"