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Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками
Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 30.06.2022
Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками
Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:37
2022-06-30T13:37
2022-06-30T13:37
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Байрак (Калининский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Джанкойской, 23 ранение получил мирный житель", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Горловки украинскими войсками