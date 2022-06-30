https://ria.ru/20220630/donbass-1799254874.html

Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками

Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 30.06.2022

Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками

Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:37

2022-06-30T13:37

2022-06-30T13:37

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение из-за обстрела Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Байрак (Калининский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Джанкойской, 23 ранение получил мирный житель", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

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