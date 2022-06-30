https://ria.ru/20220630/donbass-1799253019.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Калининский район города Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:33
2022-06-30T13:33
2022-06-30T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район города Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра по Горловке