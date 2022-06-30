https://ria.ru/20220630/donbass-1799222750.html
Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР
Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:15
2022-06-30T12:15
2022-06-30T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9b9b07b5aade45a33bfe16883079ba4a.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.27 (совпадает с мск) - н.п. Металлист (украинское Травневое) - н.п. Доломитное: выпущено восемь мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_ccd16662c7c5b6813236eb50f71efcd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:15 30.06.2022 (обновлено: 12:16 30.06.2022)
Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь мин калибра 120 миллиметров по Доломитному