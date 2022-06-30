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Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/donbass-1799222750.html
Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР
Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:15
2022-06-30T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.27 (совпадает с мск) - н.п. Металлист (украинское Травневое) - н.п. Доломитное: выпущено восемь мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:15 30.06.2022 (обновлено: 12:16 30.06.2022)
 
Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь мин калибра 120 миллиметров по Доломитному

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.27 (совпадает с мск) - н.п. Металлист (украинское Травневое) - н.п. Доломитное: выпущено восемь мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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