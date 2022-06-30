https://ria.ru/20220630/donbass-1799222750.html

Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР

Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска выпустили восемь мин по Доломитному в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:15

2022-06-30T12:15

2022-06-30T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

вооруженные силы украины

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9b9b07b5aade45a33bfe16883079ba4a.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.27 (совпадает с мск) - н.п. Металлист (украинское Травневое) - н.п. Доломитное: выпущено восемь мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии