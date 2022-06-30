https://ria.ru/20220630/donbass-1799198562.html

Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой

Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой

Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:07

2022-06-30T11:07

2022-06-30T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Ясиноватой. Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по улице 8 Марта", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на 11.00 четверга, с начала суток Ясиноватая подвергалась обстрелам уже три раза с применением артиллерии калибром 122 и 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, донбасс