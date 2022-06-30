https://ria.ru/20220630/donbass-1799198562.html
Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:07
2022-06-30T11:07
2022-06-30T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Ясиноватой. Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по улице 8 Марта", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на 11.00 четверга, с начала суток Ясиноватая подвергалась обстрелам уже три раза с применением артиллерии калибром 122 и 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, донбасс
11:07 30.06.2022 (обновлено: 11:30 30.06.2022)
Украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли больницу в Ясиноватой