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Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР, выпустив 12 снарядов за 25 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:05
2022-06-30T11:05
2022-06-30T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР, выпустив 12 снарядов за 25 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - н.п. Марьинка - н.п. Луганское: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм… 10.25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Луганскому и Ясиноватой 12 снарядов