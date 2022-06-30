https://ria.ru/20220630/donbass-1799198042.html

Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР, выпустив 12 снарядов за 25 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:05

2022-06-30T11:05

2022-06-30T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Луганское и Ясиноватую в ДНР, выпустив 12 снарядов за 25 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - н.п. Марьинка - н.п. Луганское: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм… 10.25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины