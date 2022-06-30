https://ria.ru/20220630/donbass-1799192750.html

ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР

ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 30.06.2022

ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР

Украинские войска за 32 минуты обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпустив 34 снаряда и мины различных калибров, сообщило представительство республики в РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:43

2022-06-30T10:43

2022-06-30T10:43

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за 32 минуты обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпустив 34 снаряда и мины различных калибров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, размещенным в Telegram-канале, попали под обстрелы со стороны украинских войск: Пантелеймоновка - в 9.00 и 9.30 мск, по ней было выпущено 13 снарядов калибром 152 миллиметра; Гольмовский - в 9.15 и 9.32, по поселку выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров; по селу Луганскому в 9.20 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Также под огонь 82-миллиметровых минометов попало село Новоселовка.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины