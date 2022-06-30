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ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР
ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР
Украинские войска за 32 минуты обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпустив 34 снаряда и мины различных калибров, сообщило представительство республики в РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:43
2022-06-30T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за 32 минуты обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпустив 34 снаряда и мины различных калибров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, размещенным в Telegram-канале, попали под обстрелы со стороны украинских войск: Пантелеймоновка - в 9.00 и 9.30 мск, по ней было выпущено 13 снарядов калибром 152 миллиметра; Гольмовский - в 9.15 и 9.32, по поселку выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров; по селу Луганскому в 9.20 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Также под огонь 82-миллиметровых минометов попало село Новоселовка.
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
10:43 30.06.2022
 
ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР

ДНР: ВСУ за полчаса обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский, Новоселовку и село Луганское

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов в Донецкой области
Осколки снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за 32 минуты обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпустив 34 снаряда и мины различных калибров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, размещенным в Telegram-канале, попали под обстрелы со стороны украинских войск: Пантелеймоновка - в 9.00 и 9.30 мск, по ней было выпущено 13 снарядов калибром 152 миллиметра; Гольмовский - в 9.15 и 9.32, по поселку выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров; по селу Луганскому в 9.20 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Также под огонь 82-миллиметровых минометов попало село Новоселовка.
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