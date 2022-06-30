https://ria.ru/20220630/donbass-1799192750.html
ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР
ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР
Украинские войска за 32 минуты обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпустив 34 снаряда и мины различных калибров, сообщило представительство республики в РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:43
2022-06-30T10:43
2022-06-30T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за 32 минуты обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, выпустив 34 снаряда и мины различных калибров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, размещенным в Telegram-канале, попали под обстрелы со стороны украинских войск: Пантелеймоновка - в 9.00 и 9.30 мск, по ней было выпущено 13 снарядов калибром 152 миллиметра; Гольмовский - в 9.15 и 9.32, по поселку выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров; по селу Луганскому в 9.20 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Также под огонь 82-миллиметровых минометов попало село Новоселовка.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_88a718c248ed3c8938272221e97423e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
ВСУ за полчаса выпустили 34 боеприпаса по четырем населенным пунктам ДНР
ДНР: ВСУ за полчаса обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский, Новоселовку и село Луганское