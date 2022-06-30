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Украинские войска выпустили 13 снарядов по двум населенным пунктам ДНР
Украинские войска выпустили 13 снарядов по двум населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска выпустили 13 снарядов по двум населенным пунктам ДНР
Украинские войска в четверг утром за 13 минут выпустили по поселкам Красный Партизан и Александровка на окраине Донецка 13 снарядов калибром 152 и 122... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:48
2022-06-30T09:48
2022-06-30T09:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром за 13 минут выпустили по поселкам Красный Партизан и Александровка на окраине Донецка 13 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.47 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Красный Партизан: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров; 09.00 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска выпустили 13 снарядов по двум населенным пунктам ДНР
Представительство в СЦКК: ВСУ обстреляли поселки Красный Партизан и Александровка в ДНР