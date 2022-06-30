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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Града" - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Града"
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому в Донецкой Народной Республике 15 ракет из РСЗО "Град", а также обстреляли поселок Гольмовский из миномета... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:44
2022-06-30T09:44
2022-06-30T09:44
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому в Донецкой Народной Республике 15 ракет из РСЗО "Град", а также обстреляли поселок Гольмовский из миномета калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.20 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 08.34 - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Верхнеторецкому 15 ракет из "Града"