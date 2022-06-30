https://ria.ru/20220630/donbass-1799162515.html
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 боеприпасов, два человека погибли, один пострадал, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:11
2022-06-30T09:11
2022-06-30T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792098658_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_06ad6011b8caf7f57cfcdf589928e81a.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 боеприпасов, два человека погибли, один пострадал, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… (Выпущено) 309 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой и Красном Партизане. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо – женщина 1959 г.р. с ранее освобожденной территории – из Владимировки", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что были повреждены четыре домостроения в Петровском районе Донецка и Макеевке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
донбасс
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792098658_475:228:2901:2047_1920x0_80_0_0_9cccfe163b1134eaab92e51ea6c4f698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
09:11 30.06.2022 (обновлено: 09:20 30.06.2022)
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 309 единиц боеприпасов по республике