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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/donbass-1799162515.html
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 боеприпасов, два человека погибли, один пострадал, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:11
2022-06-30T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 боеприпасов, два человека погибли, один пострадал, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… (Выпущено) 309 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой и Красном Партизане. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо – женщина 1959 г.р. с ранее освобожденной территории – из Владимировки", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что были повреждены четыре домостроения в Петровском районе Донецка и Макеевке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
09:11 30.06.2022 (обновлено: 09:20 30.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 309 единиц боеприпасов по республике

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 боеприпасов, два человека погибли, один пострадал, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… (Выпущено) 309 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой и Красном Партизане. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо – женщина 1959 г.р. с ранее освобожденной территории – из Владимировки", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что были повреждены четыре домостроения в Петровском районе Донецка и Макеевке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (ДНР)Признание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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