https://ria.ru/20220630/donbass-1799162515.html

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 боеприпасов, два человека погибли, один пострадал, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:11

2022-06-30T09:11

2022-06-30T09:20

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 боеприпасов, два человека погибли, один пострадал, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… (Выпущено) 309 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой и Красном Партизане. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо – женщина 1959 г.р. с ранее освобожденной территории – из Владимировки", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что были повреждены четыре домостроения в Петровском районе Донецка и Макеевке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины