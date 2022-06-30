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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска утром обстреляли Александровку, выпущено семь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:45
2022-06-30T08:45
2022-06-30T08:45
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Александровку, выпущено семь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.20 - н.п. Красногоровка - н.п. Александровка: выпущено семь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Александровке семь снарядов