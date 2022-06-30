08:42 30.06.2022 (обновлено: 10:14 30.06.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Верхнеторецкое и Доломитное в ДНР
ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский, Верхнеторецкое и Доломитное из "Градов" и минометов
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, следует из сообщений в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 07:32 — н. п. Клещеевка — н.п. Гольмовский: выпущено три снаряда калибра 122 мм; 07:50 — н.п. Керамик — н.п. Верхнеторецкое: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 08:00 — н.п. Металлист (укр. Травневое) — н.п. Доломитное: выпущено три мины калибра 120 мм", — говорится в сообщении.
В 08:20 ВСУ выпустили еще 15 ракет из "Града" по Верхнеторецкому, а в 08:34, 09:15 и 09:32 — в общей сложности семь мин и четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Гольмовскому.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.