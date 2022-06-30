https://ria.ru/20220630/donbass-1799160152.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Верхнеторецкое и Доломитное в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Верхнеторецкое и Доломитное в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Верхнеторецкое и Доломитное в ДНР

Украинские войска с утра обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, следует из сообщений в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:42

2022-06-30T08:42

2022-06-30T10:14

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, следует из сообщений в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 08:20 ВСУ выпустили еще 15 ракет из "Града" по Верхнеторецкому, а в 08:34, 09:15 и 09:32 — в общей сложности семь мин и четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Гольмовскому.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины