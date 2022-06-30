https://ria.ru/20220630/dominirovanie-1799238528.html

Путин: некоторые страны пытаются контролировать глобальные процессы

Путин: некоторые страны пытаются контролировать глобальные процессы - РИА Новости, 30.06.2022

Путин: некоторые страны пытаются контролировать глобальные процессы

Некоторые страны пытаются контролировать и по своему усмотрению и своим правилам направлять глобальные процессы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:55

2022-06-30T12:55

2022-06-30T12:59

в мире

владимир путин

россия

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Некоторые страны пытаются контролировать и по своему усмотрению и своим правилам направлять глобальные процессы, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель. Под видом так называемого порядка, основанного на правилах, и иных сомнительных концепций пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы, ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране – Соединённым Штатам Америки", - сказал Путин в приветствии участникам Международного юридического форума.По его словам, естественные права других участников международных отношений игнорируются, избирательно трактуется фундаментальный принцип неделимости безопасности. "Небывалого размаха достигли вводимые Западом односторонние нелегитимные санкции в отношении суверенных государств", - добавил президент."Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски", - сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/zakharova-1793899614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, россия, сша