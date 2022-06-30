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Путин: некоторые страны пытаются контролировать глобальные процессы - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин: некоторые страны пытаются контролировать глобальные процессы
Путин: некоторые страны пытаются контролировать глобальные процессы - РИА Новости, 30.06.2022
Путин: некоторые страны пытаются контролировать глобальные процессы
Некоторые страны пытаются контролировать и по своему усмотрению и своим правилам направлять глобальные процессы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:55
2022-06-30T12:59
в мире
владимир путин
россия
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Некоторые страны пытаются контролировать и по своему усмотрению и своим правилам направлять глобальные процессы, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель. Под видом так называемого порядка, основанного на правилах, и иных сомнительных концепций пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы, ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране – Соединённым Штатам Америки", - сказал Путин в приветствии участникам Международного юридического форума.По его словам, естественные права других участников международных отношений игнорируются, избирательно трактуется фундаментальный принцип неделимости безопасности. "Небывалого размаха достигли вводимые Западом односторонние нелегитимные санкции в отношении суверенных государств", - добавил президент."Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски", - сказал Путин.
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в мире, владимир путин, россия, сша
12:55 30.06.2022 (обновлено: 12:59 30.06.2022)
 
Путин: некоторые страны пытаются контролировать глобальные процессы

Президент Путин заявил, что доминирование одной страны опасно и порождает системные риски

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Некоторые страны пытаются контролировать и по своему усмотрению и своим правилам направлять глобальные процессы, заявил президент России Владимир Путин.
"Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель. Под видом так называемого порядка, основанного на правилах, и иных сомнительных концепций пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы, ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране – Соединённым Штатам Америки", - сказал Путин в приветствии участникам Международного юридического форума.
По его словам, естественные права других участников международных отношений игнорируются, избирательно трактуется фундаментальный принцип неделимости безопасности. "Небывалого размаха достигли вводимые Западом односторонние нелегитимные санкции в отношении суверенных государств", - добавил президент.
"Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски", - сказал Путин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 09:28Сказано в эфире
Захарова: США потеряли деликатность, стремясь показать доминирование
 
В миреВладимир ПутинРоссияСША
 
 
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