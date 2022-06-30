https://ria.ru/20220630/dnr-1799386089.html

Омбудсмен ДНР сообщила, что пленных граждан заставляли признать вину

Омбудсмен ДНР сообщила, что пленных граждан заставляли признать вину - РИА Новости, 30.06.2022

Омбудсмен ДНР сообщила, что пленных граждан заставляли признать вину

Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова сообщила, что пленных граждан ДНР пытались обманом склонить к признанию вины во время нахождения в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:56

2022-06-30T18:56

2022-06-30T19:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

здоровье - общество

игорь конашенков

россия

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791767014_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_e8837ac61c7b8f1877cb956624e2511a.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова сообщила, что пленных граждан ДНР пытались обманом склонить к признанию вины во время нахождения в украинском плену.Ранее Морозова сообщила, что в ходе недавнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР."Практических всех склоняли к тому, чтобы они признали свою вину для того, чтобы их впоследствии осудить. И говорили о том, если признаете вину, тогда вас поменяют. Если этого не будет, то, соответственно, вас на обмен не пустят. Что, соответственно, не есть истина", - сказала Морозова журналистам.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, здоровье - общество, игорь конашенков, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр