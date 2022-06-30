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Омбудсмен ДНР сообщила, что пленных граждан заставляли признать вину - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/dnr-1799386089.html
Омбудсмен ДНР сообщила, что пленных граждан заставляли признать вину
Омбудсмен ДНР сообщила, что пленных граждан заставляли признать вину - РИА Новости, 30.06.2022
Омбудсмен ДНР сообщила, что пленных граждан заставляли признать вину
Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова сообщила, что пленных граждан ДНР пытались обманом склонить к признанию вины во время нахождения в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:56
2022-06-30T19:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
здоровье - общество
игорь конашенков
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова сообщила, что пленных граждан ДНР пытались обманом склонить к признанию вины во время нахождения в украинском плену.Ранее Морозова сообщила, что в ходе недавнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР."Практических всех склоняли к тому, чтобы они признали свою вину для того, чтобы их впоследствии осудить. И говорили о том, если признаете вину, тогда вас поменяют. Если этого не будет, то, соответственно, вас на обмен не пустят. Что, соответственно, не есть истина", - сказала Морозова журналистам.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, здоровье - общество, игорь конашенков, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
18:56 30.06.2022 (обновлено: 19:06 30.06.2022)
 
Омбудсмен ДНР сообщила, что пленных граждан заставляли признать вину

Омбудсмен ДНР Морозова: пленных граждан обманом пытались склонить к признанию вины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова сообщила, что пленных граждан ДНР пытались обманом склонить к признанию вины во время нахождения в украинском плену.
Ранее Морозова сообщила, что в ходе недавнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР.
"Практических всех склоняли к тому, чтобы они признали свою вину для того, чтобы их впоследствии осудить. И говорили о том, если признаете вину, тогда вас поменяют. Если этого не будет, то, соответственно, вас на обмен не пустят. Что, соответственно, не есть истина", - сказала Морозова журналистам.
Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоИгорь КонашенковРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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