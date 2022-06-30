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В Германии начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения - РИА Новости, 30.06.2022
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В Германии начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения
В Германии начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения - РИА Новости, 30.06.2022
В Германии начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения
В Германии начали сбор фактов ущемлений русских немцев и русскоязычного населения этой страны, рассказал в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:19
2022-06-30T11:15
в мире
германия
евгений шмидт
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Германии начали сбор фактов ущемлений русских немцев и русскоязычного населения этой страны, рассказал в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.Ранее депутат сообщил, что в июне в Германии было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую. Шмидт стал заместителем главы этой организации. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет.Собеседник добавил, что за его депутатскую деятельность также накопился ряд таких фактов. "Помимо этого, в Telegram-канале существует сообщество людей, которое насчитывает четырехзначное количество тех, кто подвергается дискриминации. Сейчас мы собираем и анализируем все эти случаи. Наш адвокат этим занимается. И в ближайшее время мы начнем активную работу", - пояснил депутат.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта &gt;&gt;
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Депутат бундестага Шмидт о фактах дискриминации русскоязычного населения Германии
Всплески русофобии в Германии связаны с проводимой политикой страны и с нагнетанием в проправительственных СМИ, считает депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.
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в мире, германия, евгений шмидт, россия
09:19 30.06.2022 (обновлено: 11:15 30.06.2022)
 
В Германии начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения

Депутат бундестага Шмидт: в ФРГ начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Германии начали сбор фактов ущемлений русских немцев и русскоязычного населения этой страны, рассказал в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.
Ранее депутат сообщил, что в июне в Германии было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую. Шмидт стал заместителем главы этой организации. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет.
"Тем не менее, уже поступил ряд обращений от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения. Поэтому мы сейчас собираем факты. Их много", - сказал Шмидт.
Собеседник добавил, что за его депутатскую деятельность также накопился ряд таких фактов. "Помимо этого, в Telegram-канале существует сообщество людей, которое насчитывает четырехзначное количество тех, кто подвергается дискриминации. Сейчас мы собираем и анализируем все эти случаи. Наш адвокат этим занимается. И в ближайшее время мы начнем активную работу", - пояснил депутат.
Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>
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