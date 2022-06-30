https://ria.ru/20220630/diskriminatsiya-1799163834.html

В Германии начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения

В Германии начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения - РИА Новости, 30.06.2022

В Германии начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения

В Германии начали сбор фактов ущемлений русских немцев и русскоязычного населения этой страны, рассказал в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:19

2022-06-30T09:19

2022-06-30T11:15

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германия

евгений шмидт

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Германии начали сбор фактов ущемлений русских немцев и русскоязычного населения этой страны, рассказал в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.Ранее депутат сообщил, что в июне в Германии было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую. Шмидт стал заместителем главы этой организации. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет.Собеседник добавил, что за его депутатскую деятельность также накопился ряд таких фактов. "Помимо этого, в Telegram-канале существует сообщество людей, которое насчитывает четырехзначное количество тех, кто подвергается дискриминации. Сейчас мы собираем и анализируем все эти случаи. Наш адвокат этим занимается. И в ближайшее время мы начнем активную работу", - пояснил депутат.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>

https://ria.ru/20220608/kultura-1793871855.html

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Депутат бундестага Шмидт о фактах дискриминации русскоязычного населения Германии Всплески русофобии в Германии связаны с проводимой политикой страны и с нагнетанием в проправительственных СМИ, считает депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт. 2022-06-30T09:19 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, евгений шмидт, россия