09:19 30.06.2022 (обновлено: 11:15 30.06.2022)
В Германии начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения
Депутат бундестага Шмидт: в ФРГ начали сбор фактов об ущемлении русскоязычного населения
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Германии начали сбор фактов ущемлений русских немцев и русскоязычного населения этой страны, рассказал в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.
Ранее депутат сообщил, что в июне в Германии было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую. Шмидт стал заместителем главы этой организации. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет.
"Тем не менее, уже поступил ряд обращений от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения. Поэтому мы сейчас собираем факты. Их много", - сказал Шмидт.
Собеседник добавил, что за его депутатскую деятельность также накопился ряд таких фактов. "Помимо этого, в Telegram-канале существует сообщество людей, которое насчитывает четырехзначное количество тех, кто подвергается дискриминации. Сейчас мы собираем и анализируем все эти случаи. Наш адвокат этим занимается. И в ближайшее время мы начнем активную работу", - пояснил депутат.