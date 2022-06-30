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Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов
Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов - РИА Новости, 30.06.2022
Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов
Посол РФ Элеонора Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отмены решения о высылке дипломатов, сообщает Болгарское национальное телевидение... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:01
2022-06-30T22:01
2022-06-30T22:01
в мире
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол РФ Элеонора Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отмены решения о высылке дипломатов, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Во вторник болгарский премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".Согласно БНТ, в вербальной ноте высказано требование отменить решение о высылке дипломатов до 12.00 (совпадает с мск) 1 июля.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, санкции в отношении россии
Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов
БНТ: посол России Митрофанова представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов