Рейтинг@Mail.ru
Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/bolgariya-1799429701.html
Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов
Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов - РИА Новости, 30.06.2022
Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов
Посол РФ Элеонора Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отмены решения о высылке дипломатов, сообщает Болгарское национальное телевидение... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:01
2022-06-30T22:01
в мире
москва
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129888/54/1298885489_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_36166235d09f8419c3c3703552610709.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол РФ Элеонора Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отмены решения о высылке дипломатов, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Во вторник болгарский премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".Согласно БНТ, в вербальной ноте высказано требование отменить решение о высылке дипломатов до 12.00 (совпадает с мск) 1 июля.
https://ria.ru/20220629/bolgariya-1798991954.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129888/54/1298885489_112:0:1937:1369_1920x0_80_0_0_c963c99025c1ad2a4945e08208f84b64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, санкции в отношении россии
22:01 30.06.2022
 
Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов

БНТ: посол России Митрофанова представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов

© Flickr / Alex Lovell-TroyФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Flickr / Alex Lovell-Troy
Флаг Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол РФ Элеонора Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отмены решения о высылке дипломатов, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Во вторник болгарский премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".
Согласно БНТ, в вербальной ноте высказано требование отменить решение о высылке дипломатов до 12.00 (совпадает с мск) 1 июля.
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 14:29
Президент Болгарии заявил, что не знал о высылке российских дипломатов
 
В миреМоскваСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала