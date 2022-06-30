https://ria.ru/20220630/bolgariya-1799429701.html

Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов

Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов - РИА Новости, 30.06.2022

Посол России представила в МИД Болгарии ноту об отмене высылки дипломатов

Посол РФ Элеонора Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отмены решения о высылке дипломатов, сообщает Болгарское национальное телевидение... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T22:01

2022-06-30T22:01

2022-06-30T22:01

в мире

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол РФ Элеонора Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отмены решения о высылке дипломатов, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Во вторник болгарский премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".Согласно БНТ, в вербальной ноте высказано требование отменить решение о высылке дипломатов до 12.00 (совпадает с мск) 1 июля.

https://ria.ru/20220629/bolgariya-1798991954.html

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в мире, москва, санкции в отношении россии