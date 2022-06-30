https://ria.ru/20220630/biznes-1798974911.html
Рисковое дело. Кто убивает бизнес в России
Рисковое дело. Кто убивает бизнес в России - РИА Новости, 30.06.2022
Рисковое дело. Кто убивает бизнес в России
Пострадавшему сначала от коронакризиса, а теперь и от санкций российскому бизнесу власти обещают создать все условия для развития. Например, заявляют об отмене... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:00
2022-06-30T08:00
2022-06-30T08:06
бизнес
давление
федеральная налоговая служба (фнс россии)
проверки
деловая россия
предприниматели
налоги
штрафы
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Мария Рубникович. Пострадавшему сначала от коронакризиса, а теперь и от санкций российскому бизнесу власти обещают создать все условия для развития. Например, заявляют об отмене проверок контрольно-надзорных органов, возврате налогов. Так ли все хорошо на самом деле — разбиралось РИА Новости.Остановили работу, потрепали нервыНесколько месяцев назад в Ульяновской области полиция нагрянула в детский языковой лагерь. Сотрудники не успели направить в органы сведения о работниках-иностранцах. Опоздание на несколько часов обошлось в крупную сумму. Полицейские могли бы ограничиться предупреждением, так как нарушение миграционного законодательства выявили впервые. Но не стали — выписали штраф больше чем на полтора миллиона рублей.Документы и заявление о замене штрафа на предупреждение направили в ОВД, но там все проигнорировали. Обратились в суд.Дело против лагеря прекратили, но, чтобы добиться справедливости, понадобилось потратить и время на разбирательство, и деньги на адвоката.Вот другой случай. "Три месяца назад явились полицейские, — рассказывает менеджер московской инжиниринговой компании. — Вызывали руководство для объяснений. Проверяли соблюдение налогового законодательства. Запрашивали отчетность, которую до этого уже проинспектировала ФНС".Представители компании пожаловались в прокуратуру. "Выявили необоснованность действий полицейских одного из подразделений. Нервов, конечно, потрепали немало", — отмечает сотрудник. Пока занимались этим, бизнес простаивал. И такие ситуации не редкость.Согласно закону о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки должны проводиться не чаще, чем раз в три года. Но есть и внеплановые, для которых при желании всегда найдутся причины.По словам бизнесменов, в этом году визиты проверяющих стали по большей части внезапными. Поводы, как указывает эксперт по налогам и юрист Александр Егоров, разные: неправильное обнуление счетов-фактур, неверная уплата НДС, некорректные показатели прибыли.Одного из клиентов Егорова — компанию, поставляющую сантехнику, — вызвали на комиссию в районную администрацию из-за слишком низких, по мнению налоговой и регионального Минфина, зарплат сотрудников.Чтобы не портить отношения с контролирующими органами, требования выполнили. И наняли специалистов по налогам, чтобы отстаивать свои права в будущем.Недопонимание с контролерами возникли и у предпринимателя из Волгограда."Налоговая вызвала на допрос, — говорит Андрей, глава фирмы по автоматизации производства. — Попросили показать бизнес-план, отчетность. Выясняли, почему просела прибыль. А тут все просто — сезонность, выплата бонусов сотрудникам. Плюс упал спрос".Долги чужие, проблемы своиВ еще более странную историю попала компания "Строительный двор". В 2020-м контролеры намекнули, что один из ее контрагентов — недобросовестный налогоплательщик.“Это была довольно крупная организация с госконтрактами, оказывавшая нам транспортные услуги на протяжении нескольких лет, — объясняет представитель предприятия. — В отчетности, по мнению налоговой, они показали недостоверные сведения ”."Строительному двору" предложили погасить солидную задолженность партнеров, а потом взыскать с них средства.Взвесив риски, компания погасила накопившиеся за три года долги партнера. А вот взыскать средства не получилось — контрагент заявил о банкротстве.Казалось, претензий у государства нет, но через несколько месяцев сотрудников "Строительного двора" вызвали в тюменское управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Следователи сообщили, что против заместителя директора компании возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы, согласившись погасить долг партнера, организация признала свою вину.Обвинение подозреваемому до сих пор не предъявили, меру пресечения не избрали. А оперативные мероприятия в офисе и домах сотрудников проводят регулярно. Особенно после жалоб в вышестоящие инстанции.“Нам тут же устроили маски-шоу: в офисе стояли вооруженные бойцы спецназа, и это притом, что мы добровольно выдавали им любые документы”, — отмечает представитель "Строительного двора".Парализованный бизнесПорой бизнесмена сразу после возбуждения дела отправляют под подписку о невыезде, а то и в СИЗО. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на 1 января 2022 года в следственных изоляторах находились 1196 предпринимателей. Из них 80 процентов арестовали за мошенничество.На период следствия у предпринимателя, как правило, изымают учредительные документы, технику и другое имущество. По закону после копирования данных оборудование должны вернуть владельцу, однако этого обычно не происходит и деятельность фирмы полностью парализуется. По словам Элины Сидоренко, доктора юридических наук и гендиректора платформы для работы с обращениями предпринимателей "ЗАБИЗНЕС.РФ", волокита может затянуться на несколько лет.К моменту, когда дело разваливается за недостатком улик, бизнес реанимировать уже практически невозможно.Так, владельца строительной компании Андрея Аликова (имя изменено) в конце 2018-го заподозрили в покушении на мошенничество. Якобы он пытался незаконно возместить НДС.Больше двух лет адвокат Аликова рассылал обращения в разные инстанции. Прокуратура нарушений не выявила, а МВД от комментариев отказалось.С мертвой точки дело сдвинулось в 2021-м — после обращения специалистов платформы в прокуратуру. Преследование прекратили из-за отсутствия события преступления.Сколько подобных случаев, точно не известно — такую статистику не публикуют. Но уголовных дел меньше не становится. Например, по злоупотреблению полномочиями (статья 201 УК) и мошенничеству (статья 159 УК, части 5-7) выносят более двух сотен приговоров в год.А по некоторым предпринимательским статьям привлеченных к ответственности даже прибавилось. Так, если в 2020 году по статье 160 УК (растрата) осудили порядка пяти с половиной тысяч человек, то в прошлом году — около шести тысяч.Причем нередко, когда вмешательство правоохранителей бизнесменам необходимо, силовики бездействуют. По словам экспертов, в России продолжаются рейдерские захваты предприятий, особенно распространенные в 1990-е. Изменились только методы — их перевели в легальную плоскость.К примеру, присвоить чужое имущество сегодня пытаются через скупку долгов компаний. Или ненадлежащим образом оформляя договоренности об отчуждении фирм.Как поясняет руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева, популярна также схема, при которой организацию вынуждают брать кредит, передавая ее активы в залог банку.Имущество компании в итоге выставляют на продажу по заниженной стоимости, а после сразу же перепродают дороже через группу подставных посредников. Добиться возбуждения дела в таких ситуациях крайне трудно.Новые законы, старые бедыКак считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова, последние годы власти сделали немало, чтобы защитить бизнес от произвола налоговой, силовиков и необоснованных штрафов.В частности, с середины прошлого лета действует 248-ФЗ о госконтроле, предполагающий риск-ориентированный подход. Любой визит к бизнесмену — только с согласия прокурора региона. К тому же гособвинитель должен в течение суток оценить законность оперативно-разыскных мероприятий.Кроме того, в марте ввели мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса — еще одна мера в пользу коммерсантов в условиях санкций. Однако послабления действуют лишь до конца года. К слову, IT-компаниям повезло больше. Они не увидят контролеров до 2025-го.Внеплановые визиты возможны в исключительных случаях — "при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". И после согласования с прокуратурой.Что-то из этого, по всей видимости, сработало. В мае уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отчитался, что количество проверок бизнеса уменьшилось в три раза.Однако коммерсанты по-прежнему жалуются. В частности на ФНС. Дело в том, что под 248-ФЗ не подпадают более 40 видов контроля. Многие из них массовые. В том числе фискальный, таможенный. Например, декларации по НДС изучают по несколько лет.Как подсчитало РИА Новости, декларируемое ФНС уменьшение числа камеральных проверок после 2018-го отчасти объясняется тем, что и самих предприятий стало меньше. При этом контроль за их деятельностью со стороны надзорных органов не только не ослабел, но и местами заметно усилился.Выявляемых нарушений с 2010-го тоже меньше не становится — в среднем недочеты находят в пяти процентах случаев в год. При этом общая сумма дополнительно начисленных платежей по итогам проверок сократилась со 146 миллиардов в 2006-м до 37 миллиардов в 2020 году. Правда, только за первые три квартала прошлого года — 46 миллиардов.Выездных инспекций, согласно отчетам, поубавилось. В 2006-м их было 126 тысяч, в 2002-м — пять с половиной тысяч. Однако теперь по итогам этих визитов налоговой предприниматели платят кратно больше. Если в конце нулевых начисляли около двух миллионов в год, то сейчас — за 20 миллионов.Упростить жизнь предпринимателям в России пытаются давно. Особенно часто об этом заговорили с 2008 года, когда Дмитрий Медведев, на тот момент президент, призвал перестать "кошмарить бизнес". Впрочем, как показывает практика, услышали это далеко не все.
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бизнес, давление, федеральная налоговая служба (фнс россии), проверки, деловая россия, предприниматели, налоги, штрафы, аресты
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Мария Рубникович. Пострадавшему сначала от коронакризиса, а теперь и от санкций российскому бизнесу власти обещают создать все условия для развития. Например, заявляют об отмене проверок контрольно-надзорных органов, возврате налогов. Так ли все хорошо на самом деле — разбиралось РИА Новости.
Остановили работу, потрепали нервы
Несколько месяцев назад в Ульяновской области полиция нагрянула в детский языковой лагерь. Сотрудники не успели направить в органы сведения о работниках-иностранцах. Опоздание на несколько часов обошлось в крупную сумму.
Полицейские могли бы ограничиться предупреждением, так как нарушение миграционного законодательства выявили впервые. Но не стали — выписали штраф больше чем на полтора миллиона рублей.
"У нас работают иностранные студенты. Они зарегистрированы в общежитии на территории соседнего региона, но нас все равно обвинили, хотя с момента "обнаружения" нарушения прошли сутки, — объясняет сотрудница лагеря. — За каждого выписали штраф в 400 тысяч рублей".
Документы и заявление о замене штрафа на предупреждение направили в ОВД, но там все проигнорировали. Обратились в суд.
Дело против лагеря прекратили, но, чтобы добиться справедливости, понадобилось потратить и время на разбирательство, и деньги на адвоката.
Вот другой случай. "Три месяца назад явились полицейские, — рассказывает менеджер московской инжиниринговой компании. — Вызывали руководство для объяснений. Проверяли соблюдение налогового законодательства. Запрашивали отчетность, которую до этого уже проинспектировала ФНС
".
Представители компании пожаловались в прокуратуру. "Выявили необоснованность действий полицейских одного из подразделений. Нервов, конечно, потрепали немало", — отмечает сотрудник. Пока занимались этим, бизнес простаивал. И такие ситуации не редкость.
Согласно закону о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки должны проводиться не чаще, чем раз в три года. Но есть и внеплановые, для которых при желании всегда найдутся причины.
По словам бизнесменов, в этом году визиты проверяющих стали по большей части внезапными. Поводы, как указывает эксперт по налогам и юрист Александр Егоров, разные: неправильное обнуление счетов-фактур, неверная уплата НДС, некорректные показатели прибыли.
Одного из клиентов Егорова — компанию, поставляющую сантехнику, — вызвали на комиссию в районную администрацию из-за слишком низких, по мнению налоговой и регионального Минфина, зарплат сотрудников.
“В штате больше 120 человек. Оклад выше МРОТ, также были премии и надбавки. Жалоб от работников не поступало. В итоге компании выдали предписание с рекомендацией повысить зарплату”, — рассказывает юрист.
Чтобы не портить отношения с контролирующими органами, требования выполнили. И наняли специалистов по налогам, чтобы отстаивать свои права в будущем.
Недопонимание с контролерами возникли и у предпринимателя из Волгограда
.
"Налоговая вызвала на допрос, — говорит Андрей, глава фирмы по автоматизации производства. — Попросили показать бизнес-план, отчетность. Выясняли, почему просела прибыль. А тут все просто — сезонность, выплата бонусов сотрудникам. Плюс упал спрос".
Долги чужие, проблемы свои
В еще более странную историю попала компания "Строительный двор". В 2020-м контролеры намекнули, что один из ее контрагентов — недобросовестный налогоплательщик.
“Это была довольно крупная организация с госконтрактами, оказывавшая нам транспортные услуги на протяжении нескольких лет, — объясняет представитель предприятия. — В отчетности, по мнению налоговой, они показали недостоверные сведения ”.
"Строительному двору" предложили погасить солидную задолженность партнеров, а потом взыскать с них средства.
“Мы понимали, что, если не подчинимся, начнется ужас — налоговая поселится в нашем офисе, запросит миллионы документов, — говорит собеседник РИА Новости. — Несколько дней блокировки счетов для нас по убыткам сопоставимы с требованием налоговой. Плюс все партнеры узнают, что идет проверка. При этом пока процесс не завершится, никто не поймет, что долг не наш”.
Взвесив риски, компания погасила накопившиеся за три года долги партнера. А вот взыскать средства не получилось — контрагент заявил о банкротстве.
Казалось, претензий у государства нет, но через несколько месяцев сотрудников "Строительного двора" вызвали в тюменское управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России
. Следователи сообщили, что против заместителя директора компании возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы, согласившись погасить долг партнера, организация признала свою вину.
“Силовики нам говорят: в налоговой же вы заплатили, вот и здесь подпишите, что согласны, и вас освободят от ответственности по нереабилитирующим основаниям, — рассказывает сотрудник компании. — Но ведь это фактически отметка о судимости, хотя мы вину не признавали и не признаем”.
Обвинение подозреваемому до сих пор не предъявили, меру пресечения не избрали. А оперативные мероприятия в офисе и домах сотрудников проводят регулярно. Особенно после жалоб в вышестоящие инстанции.
“Нам тут же устроили маски-шоу: в офисе стояли вооруженные бойцы спецназа, и это притом, что мы добровольно выдавали им любые документы”, — отмечает представитель "Строительного двора".
Парализованный бизнес
Порой бизнесмена сразу после возбуждения дела отправляют под подписку о невыезде, а то и в СИЗО. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на 1 января 2022 года в следственных изоляторах находились 1196 предпринимателей. Из них 80 процентов арестовали за мошенничество.
На период следствия у предпринимателя, как правило, изымают учредительные документы, технику и другое имущество. По закону после копирования данных оборудование должны вернуть владельцу, однако этого обычно не происходит и деятельность фирмы полностью парализуется. По словам Элины Сидоренко, доктора юридических наук и гендиректора платформы для работы с обращениями предпринимателей "ЗАБИЗНЕС.РФ", волокита может затянуться на несколько лет.
К моменту, когда дело разваливается за недостатком улик, бизнес реанимировать уже практически невозможно.
Так, владельца строительной компании Андрея Аликова (имя изменено) в конце 2018-го заподозрили в покушении на мошенничество. Якобы он пытался незаконно возместить НДС.
Больше двух лет адвокат Аликова рассылал обращения в разные инстанции. Прокуратура нарушений не выявила, а МВД от комментариев отказалось.
“Все это время он находился за границей, опасаясь ареста. Бизнес заморозил, с семьей общался только по видеосвязи”, — вспоминает Элина Сидоренко.
С мертвой точки дело сдвинулось в 2021-м — после обращения специалистов платформы в прокуратуру. Преследование прекратили из-за отсутствия события преступления.
Сколько подобных случаев, точно не известно — такую статистику не публикуют. Но уголовных дел меньше не становится. Например, по злоупотреблению полномочиями (статья 201 УК) и мошенничеству (статья 159 УК, части 5-7) выносят более двух сотен приговоров в год.
А по некоторым предпринимательским статьям привлеченных к ответственности даже прибавилось. Так, если в 2020 году по статье 160 УК (растрата) осудили порядка пяти с половиной тысяч человек, то в прошлом году — около шести тысяч.
Причем нередко, когда вмешательство правоохранителей бизнесменам необходимо, силовики бездействуют. По словам экспертов, в России продолжаются рейдерские захваты предприятий, особенно распространенные в 1990-е. Изменились только методы — их перевели в легальную плоскость.
К примеру, присвоить чужое имущество сегодня пытаются через скупку долгов компаний. Или ненадлежащим образом оформляя договоренности об отчуждении фирм.
Как поясняет руководитель экспертного центра "Деловой России
" по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева, популярна также схема, при которой организацию вынуждают брать кредит, передавая ее активы в залог банку.
“Деньги по такому кредиту обычно выдают частями, что не позволяет финансировать работу предприятия на определенных этапах, — говорит специалист. — Это приводит к кассовому разрыву по обязательствам и банкротству, в рамках которого банк привлекает своих аффилированных лиц”.
Имущество компании в итоге выставляют на продажу по заниженной стоимости, а после сразу же перепродают дороже через группу подставных посредников. Добиться возбуждения дела в таких ситуациях крайне трудно.
Новые законы, старые беды
Как считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ
имени Г. В. Плеханова Диана Степанова, последние годы власти сделали немало, чтобы защитить бизнес от произвола налоговой, силовиков и необоснованных штрафов.
В частности, с середины прошлого лета действует 248-ФЗ о госконтроле, предполагающий риск-ориентированный подход. Любой визит к бизнесмену — только с согласия прокурора региона. К тому же гособвинитель должен в течение суток оценить законность оперативно-разыскных мероприятий.
Кроме того, в марте ввели мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса — еще одна мера в пользу коммерсантов в условиях санкций. Однако послабления действуют лишь до конца года. К слову, IT-компаниям повезло больше. Они не увидят контролеров до 2025-го.
Внеплановые визиты возможны в исключительных случаях — "при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". И после согласования с прокуратурой.
Что-то из этого, по всей видимости, сработало. В мае уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
отчитался, что количество проверок бизнеса уменьшилось в три раза.
Однако коммерсанты по-прежнему жалуются. В частности на ФНС. Дело в том, что под 248-ФЗ не подпадают более 40 видов контроля. Многие из них массовые. В том числе фискальный, таможенный. Например, декларации по НДС изучают по несколько лет.
Как подсчитало РИА Новости, декларируемое ФНС уменьшение числа камеральных проверок после 2018-го отчасти объясняется тем, что и самих предприятий стало меньше. При этом контроль за их деятельностью со стороны надзорных органов не только не ослабел, но и местами заметно усилился.
Выявляемых нарушений с 2010-го тоже меньше не становится — в среднем недочеты находят в пяти процентах случаев в год. При этом общая сумма дополнительно начисленных платежей по итогам проверок сократилась со 146 миллиардов в 2006-м до 37 миллиардов в 2020 году. Правда, только за первые три квартала прошлого года — 46 миллиардов.
Выездных инспекций, согласно отчетам, поубавилось. В 2006-м их было 126 тысяч, в 2002-м — пять с половиной тысяч. Однако теперь по итогам этих визитов налоговой предприниматели платят кратно больше. Если в конце нулевых начисляли около двух миллионов в год, то сейчас — за 20 миллионов.
Упростить жизнь предпринимателям в России пытаются давно. Особенно часто об этом заговорили с 2008 года, когда Дмитрий Медведев
, на тот момент президент, призвал перестать "кошмарить бизнес". Впрочем, как показывает практика, услышали это далеко не все.