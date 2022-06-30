https://ria.ru/20220630/biznes-1798974911.html

Рисковое дело. Кто убивает бизнес в России

Рисковое дело. Кто убивает бизнес в России - РИА Новости, 30.06.2022

Рисковое дело. Кто убивает бизнес в России

Пострадавшему сначала от коронакризиса, а теперь и от санкций российскому бизнесу власти обещают создать все условия для развития. Например, заявляют об отмене... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:06

бизнес

давление

федеральная налоговая служба (фнс россии)

проверки

деловая россия

предприниматели

налоги

штрафы

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Мария Рубникович. Пострадавшему сначала от коронакризиса, а теперь и от санкций российскому бизнесу власти обещают создать все условия для развития. Например, заявляют об отмене проверок контрольно-надзорных органов, возврате налогов. Так ли все хорошо на самом деле — разбиралось РИА Новости.Остановили работу, потрепали нервыНесколько месяцев назад в Ульяновской области полиция нагрянула в детский языковой лагерь. Сотрудники не успели направить в органы сведения о работниках-иностранцах. Опоздание на несколько часов обошлось в крупную сумму. Полицейские могли бы ограничиться предупреждением, так как нарушение миграционного законодательства выявили впервые. Но не стали — выписали штраф больше чем на полтора миллиона рублей.Документы и заявление о замене штрафа на предупреждение направили в ОВД, но там все проигнорировали. Обратились в суд.Дело против лагеря прекратили, но, чтобы добиться справедливости, понадобилось потратить и время на разбирательство, и деньги на адвоката.Вот другой случай. "Три месяца назад явились полицейские, — рассказывает менеджер московской инжиниринговой компании. — Вызывали руководство для объяснений. Проверяли соблюдение налогового законодательства. Запрашивали отчетность, которую до этого уже проинспектировала ФНС".Представители компании пожаловались в прокуратуру. "Выявили необоснованность действий полицейских одного из подразделений. Нервов, конечно, потрепали немало", — отмечает сотрудник. Пока занимались этим, бизнес простаивал. И такие ситуации не редкость.Согласно закону о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки должны проводиться не чаще, чем раз в три года. Но есть и внеплановые, для которых при желании всегда найдутся причины.По словам бизнесменов, в этом году визиты проверяющих стали по большей части внезапными. Поводы, как указывает эксперт по налогам и юрист Александр Егоров, разные: неправильное обнуление счетов-фактур, неверная уплата НДС, некорректные показатели прибыли.Одного из клиентов Егорова — компанию, поставляющую сантехнику, — вызвали на комиссию в районную администрацию из-за слишком низких, по мнению налоговой и регионального Минфина, зарплат сотрудников.Чтобы не портить отношения с контролирующими органами, требования выполнили. И наняли специалистов по налогам, чтобы отстаивать свои права в будущем.Недопонимание с контролерами возникли и у предпринимателя из Волгограда."Налоговая вызвала на допрос, — говорит Андрей, глава фирмы по автоматизации производства. — Попросили показать бизнес-план, отчетность. Выясняли, почему просела прибыль. А тут все просто — сезонность, выплата бонусов сотрудникам. Плюс упал спрос".Долги чужие, проблемы своиВ еще более странную историю попала компания "Строительный двор". В 2020-м контролеры намекнули, что один из ее контрагентов — недобросовестный налогоплательщик.“Это была довольно крупная организация с госконтрактами, оказывавшая нам транспортные услуги на протяжении нескольких лет, — объясняет представитель предприятия. — В отчетности, по мнению налоговой, они показали недостоверные сведения ”."Строительному двору" предложили погасить солидную задолженность партнеров, а потом взыскать с них средства.Взвесив риски, компания погасила накопившиеся за три года долги партнера. А вот взыскать средства не получилось — контрагент заявил о банкротстве.Казалось, претензий у государства нет, но через несколько месяцев сотрудников "Строительного двора" вызвали в тюменское управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Следователи сообщили, что против заместителя директора компании возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы, согласившись погасить долг партнера, организация признала свою вину.Обвинение подозреваемому до сих пор не предъявили, меру пресечения не избрали. А оперативные мероприятия в офисе и домах сотрудников проводят регулярно. Особенно после жалоб в вышестоящие инстанции.“Нам тут же устроили маски-шоу: в офисе стояли вооруженные бойцы спецназа, и это притом, что мы добровольно выдавали им любые документы”, — отмечает представитель "Строительного двора".Парализованный бизнесПорой бизнесмена сразу после возбуждения дела отправляют под подписку о невыезде, а то и в СИЗО. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на 1 января 2022 года в следственных изоляторах находились 1196 предпринимателей. Из них 80 процентов арестовали за мошенничество.На период следствия у предпринимателя, как правило, изымают учредительные документы, технику и другое имущество. По закону после копирования данных оборудование должны вернуть владельцу, однако этого обычно не происходит и деятельность фирмы полностью парализуется. По словам Элины Сидоренко, доктора юридических наук и гендиректора платформы для работы с обращениями предпринимателей "ЗАБИЗНЕС.РФ", волокита может затянуться на несколько лет.К моменту, когда дело разваливается за недостатком улик, бизнес реанимировать уже практически невозможно.Так, владельца строительной компании Андрея Аликова (имя изменено) в конце 2018-го заподозрили в покушении на мошенничество. Якобы он пытался незаконно возместить НДС.Больше двух лет адвокат Аликова рассылал обращения в разные инстанции. Прокуратура нарушений не выявила, а МВД от комментариев отказалось.С мертвой точки дело сдвинулось в 2021-м — после обращения специалистов платформы в прокуратуру. Преследование прекратили из-за отсутствия события преступления.Сколько подобных случаев, точно не известно — такую статистику не публикуют. Но уголовных дел меньше не становится. Например, по злоупотреблению полномочиями (статья 201 УК) и мошенничеству (статья 159 УК, части 5-7) выносят более двух сотен приговоров в год.А по некоторым предпринимательским статьям привлеченных к ответственности даже прибавилось. Так, если в 2020 году по статье 160 УК (растрата) осудили порядка пяти с половиной тысяч человек, то в прошлом году — около шести тысяч.Причем нередко, когда вмешательство правоохранителей бизнесменам необходимо, силовики бездействуют. По словам экспертов, в России продолжаются рейдерские захваты предприятий, особенно распространенные в 1990-е. Изменились только методы — их перевели в легальную плоскость.К примеру, присвоить чужое имущество сегодня пытаются через скупку долгов компаний. Или ненадлежащим образом оформляя договоренности об отчуждении фирм.Как поясняет руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева, популярна также схема, при которой организацию вынуждают брать кредит, передавая ее активы в залог банку.Имущество компании в итоге выставляют на продажу по заниженной стоимости, а после сразу же перепродают дороже через группу подставных посредников. Добиться возбуждения дела в таких ситуациях крайне трудно.Новые законы, старые бедыКак считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова, последние годы власти сделали немало, чтобы защитить бизнес от произвола налоговой, силовиков и необоснованных штрафов.В частности, с середины прошлого лета действует 248-ФЗ о госконтроле, предполагающий риск-ориентированный подход. Любой визит к бизнесмену — только с согласия прокурора региона. К тому же гособвинитель должен в течение суток оценить законность оперативно-разыскных мероприятий.Кроме того, в марте ввели мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса — еще одна мера в пользу коммерсантов в условиях санкций. Однако послабления действуют лишь до конца года. К слову, IT-компаниям повезло больше. Они не увидят контролеров до 2025-го.Внеплановые визиты возможны в исключительных случаях — "при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". И после согласования с прокуратурой.Что-то из этого, по всей видимости, сработало. В мае уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отчитался, что количество проверок бизнеса уменьшилось в три раза.Однако коммерсанты по-прежнему жалуются. В частности на ФНС. Дело в том, что под 248-ФЗ не подпадают более 40 видов контроля. Многие из них массовые. В том числе фискальный, таможенный. Например, декларации по НДС изучают по несколько лет.Как подсчитало РИА Новости, декларируемое ФНС уменьшение числа камеральных проверок после 2018-го отчасти объясняется тем, что и самих предприятий стало меньше. При этом контроль за их деятельностью со стороны надзорных органов не только не ослабел, но и местами заметно усилился.Выявляемых нарушений с 2010-го тоже меньше не становится — в среднем недочеты находят в пяти процентах случаев в год. При этом общая сумма дополнительно начисленных платежей по итогам проверок сократилась со 146 миллиардов в 2006-м до 37 миллиардов в 2020 году. Правда, только за первые три квартала прошлого года — 46 миллиардов.Выездных инспекций, согласно отчетам, поубавилось. В 2006-м их было 126 тысяч, в 2002-м — пять с половиной тысяч. Однако теперь по итогам этих визитов налоговой предприниматели платят кратно больше. Если в конце нулевых начисляли около двух миллионов в год, то сейчас — за 20 миллионов.Упростить жизнь предпринимателям в России пытаются давно. Особенно часто об этом заговорили с 2008 года, когда Дмитрий Медведев, на тот момент президент, призвал перестать "кошмарить бизнес". Впрочем, как показывает практика, услышали это далеко не все.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бизнес, давление, федеральная налоговая служба (фнс россии), проверки, деловая россия, предприниматели, налоги, штрафы, аресты