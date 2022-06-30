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MultiSim от билайн доказал свою эффективность на учениях в Карелии - РИА Новости, 30.06.2022
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MultiSim от билайн доказал свою эффективность на учениях в Карелии
MultiSim от билайн доказал свою эффективность на учениях в Карелии - РИА Новости, 30.06.2022
MultiSim от билайн доказал свою эффективность на учениях в Карелии
Технология билайн Multisim Балансировщик доказала свою эффективность при использовании на первых масштабных учениях поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:07
2022-06-30T14:08
новости компаний - экономика
россия
билайн
евгений герасимов
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Технология билайн Multisim Балансировщик доказала свою эффективность при использовании на первых масштабных учениях поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" совместно с МЧС, Уголовным розыском и водолазной группой "ДобротворецЪ", которые прошли в Республике Карелия, сообщает пресс-служба билайн."Multisim стало надежным телекоммуникационным сервисом, который обеспечил спасательные службы интернетом в условиях эксплуатации, где не справились стандартные инструменты, например, спутниковая связь". – говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что технология MultisimБалансировщик находится в распоряжении отряда "ЛизаАЛерт" с февраля этого года. Это решение представляет собой роутер, в котором установлены 4 SIM-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика. Принцип сложения мощностей позволяет вести работу независимо от сети одного конкретного оператора, коэффициент агрегации составляет 80-95% (то есть сохраняет в среднем около 90% ширины каждого из 4 каналов, при этом суммируя их мощности). Общая максимальная скорость, которую дает Multisim балансировщик, достигает 100 Мбит/с. Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 30% к качеству сигнала, что приводит к повышению качества и увеличению скорости.Multisim готов к работе через минуту после включения питания и не требует специальных навыков. Важная особенность устройства – влагонепроницаемость, которая позволяет отряду вести работу в экстремальных погодных условиях. Multisim балансировщик можно поднять на мачты, закрепить наверху и даже если пойдет дождь или снег, сигнал будет стабильным, а устройство защищенным.По словам руководителя направления беспилотной авиации ПСО "ЛизаАлерт"Евгения Герасимова, "Multisim - реально работающее решение в природной среде, оно позволило суммировать скорости всех операторов и получить интернет необходимый на поисках."В условиях северных широт Multisim справился и зарекомендовал себя отлично, это дает новые перспективы его использования в удаленных и труднодоступных регионах", - отметил Герасимов, слова которого цитирует пресс-служба мобильного оператора.
https://ria.ru/20220629/bilayn-1798934951.html
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новости компаний - экономика, россия, билайн, евгений герасимов
14:07 30.06.2022 (обновлено: 14:08 30.06.2022)
 

MultiSim от билайн доказал свою эффективность на учениях в Карелии

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Технология билайн Multisim Балансировщик доказала свою эффективность при использовании на первых масштабных учениях поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" совместно с МЧС, Уголовным розыском и водолазной группой "ДобротворецЪ", которые прошли в Республике Карелия, сообщает пресс-служба билайн.
"Multisim стало надежным телекоммуникационным сервисом, который обеспечил спасательные службы интернетом в условиях эксплуатации, где не справились стандартные инструменты, например, спутниковая связь". – говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что технология MultisimБалансировщик находится в распоряжении отряда "ЛизаАЛерт" с февраля этого года. Это решение представляет собой роутер, в котором установлены 4 SIM-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика. Принцип сложения мощностей позволяет вести работу независимо от сети одного конкретного оператора, коэффициент агрегации составляет 80-95% (то есть сохраняет в среднем около 90% ширины каждого из 4 каналов, при этом суммируя их мощности). Общая максимальная скорость, которую дает Multisim балансировщик, достигает 100 Мбит/с. Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 30% к качеству сигнала, что приводит к повышению качества и увеличению скорости.
Multisim готов к работе через минуту после включения питания и не требует специальных навыков. Важная особенность устройства – влагонепроницаемость, которая позволяет отряду вести работу в экстремальных погодных условиях. Multisim балансировщик можно поднять на мачты, закрепить наверху и даже если пойдет дождь или снег, сигнал будет стабильным, а устройство защищенным.
По словам руководителя направления беспилотной авиации ПСО "ЛизаАлерт"
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Евгения Герасимова, "Multisim - реально работающее решение в природной среде, оно позволило суммировать скорости всех операторов и получить интернет необходимый на поисках.
"В условиях северных широт Multisim справился и зарекомендовал себя отлично, это дает новые перспективы его использования в удаленных и труднодоступных регионах", - отметил Герасимов, слова которого цитирует пресс-служба мобильного оператора.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияБилайнЕвгений Герасимов
 
 
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