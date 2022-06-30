https://ria.ru/20220630/bilayn-1799265853.html

MultiSim от билайн доказал свою эффективность на учениях в Карелии

MultiSim от билайн доказал свою эффективность на учениях в Карелии - РИА Новости, 30.06.2022

MultiSim от билайн доказал свою эффективность на учениях в Карелии

Технология билайн Multisim Балансировщик доказала свою эффективность при использовании на первых масштабных учениях поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:07

2022-06-30T14:07

2022-06-30T14:08

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Технология билайн Multisim Балансировщик доказала свою эффективность при использовании на первых масштабных учениях поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" совместно с МЧС, Уголовным розыском и водолазной группой "ДобротворецЪ", которые прошли в Республике Карелия, сообщает пресс-служба билайн."Multisim стало надежным телекоммуникационным сервисом, который обеспечил спасательные службы интернетом в условиях эксплуатации, где не справились стандартные инструменты, например, спутниковая связь". – говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что технология MultisimБалансировщик находится в распоряжении отряда "ЛизаАЛерт" с февраля этого года. Это решение представляет собой роутер, в котором установлены 4 SIM-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика. Принцип сложения мощностей позволяет вести работу независимо от сети одного конкретного оператора, коэффициент агрегации составляет 80-95% (то есть сохраняет в среднем около 90% ширины каждого из 4 каналов, при этом суммируя их мощности). Общая максимальная скорость, которую дает Multisim балансировщик, достигает 100 Мбит/с. Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 30% к качеству сигнала, что приводит к повышению качества и увеличению скорости.Multisim готов к работе через минуту после включения питания и не требует специальных навыков. Важная особенность устройства – влагонепроницаемость, которая позволяет отряду вести работу в экстремальных погодных условиях. Multisim балансировщик можно поднять на мачты, закрепить наверху и даже если пойдет дождь или снег, сигнал будет стабильным, а устройство защищенным.По словам руководителя направления беспилотной авиации ПСО "ЛизаАлерт"Евгения Герасимова, "Multisim - реально работающее решение в природной среде, оно позволило суммировать скорости всех операторов и получить интернет необходимый на поисках."В условиях северных широт Multisim справился и зарекомендовал себя отлично, это дает новые перспективы его использования в удаленных и труднодоступных регионах", - отметил Герасимов, слова которого цитирует пресс-служба мобильного оператора.

https://ria.ru/20220629/bilayn-1798934951.html

https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1796211734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, билайн, евгений герасимов