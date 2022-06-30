09:29 30.06.2022 (обновлено: 10:07 30.06.2022)
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран
Впервые за несколько месяцев из Бердянска вышло судно с зерном для дружественных стран
Грузовое судно в порту Бердянска
Грузовое судно в порту Бердянска. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Первое за несколько месяцев судно с зерном вышло из порта Бердянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", — написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий уточнил, что безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
По его данным, бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, портовики и оборудование готовы к работам по перевалке грузов.
Акваторию порта разминировали инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы.
В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, идет восстановление торговых связей.