https://ria.ru/20220630/berdyansk-1799166092.html

Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран

Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран - РИА Новости, 30.06.2022

Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран

Первое за несколько месяцев судно с зерном вышло из порта Бердянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:29

2022-06-30T09:29

2022-06-30T10:07

в мире

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Первое за несколько месяцев судно с зерном вышло из порта Бердянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий уточнил, что безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.По его данным, бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, портовики и оборудование готовы к работам по перевалке грузов.Акваторию порта разминировали инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы.В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html

бердянск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бердянск