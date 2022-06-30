Рейтинг@Mail.ru
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/berdyansk-1799166092.html
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран - РИА Новости, 30.06.2022
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран
Первое за несколько месяцев судно с зерном вышло из порта Бердянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:29
2022-06-30T10:07
в мире
бердянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799170720_0:1:1501:845_1920x0_80_0_0_0128d52ec689d95ba0c583a4b8f48327.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Первое за несколько месяцев судно с зерном вышло из порта Бердянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий уточнил, что безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.По его данным, бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, портовики и оборудование готовы к работам по перевалке грузов.Акваторию порта разминировали инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы.В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799170720_44:0:1171:845_1920x0_80_0_0_91fe4bfd469f5c6eddbe620d39827dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бердянск
09:29 30.06.2022 (обновлено: 10:07 30.06.2022)
 
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран

Впервые за несколько месяцев из Бердянска вышло судно с зерном для дружественных стран

Грузовое судно в порту Бердянска
Грузовое судно в порту Бердянска
Грузовое судно в порту Бердянска. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Первое за несколько месяцев судно с зерном вышло из порта Бердянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", — написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий уточнил, что безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
По его данным, бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, портовики и оборудование готовы к работам по перевалке грузов.
Акваторию порта разминировали инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы.
В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, идет восстановление торговых связей.
Судно Azov Concord под флагом Мальты покидает порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 06:17Специальная военная операция на Украине
Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
 
В миреБердянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала