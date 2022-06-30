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Пушилин заявил о желании Киева устроить из Авдеевки второй Мариуполь - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/avdeevka-1799400435.html
Пушилин заявил о желании Киева устроить из Авдеевки второй Мариуполь
Пушилин заявил о желании Киева устроить из Авдеевки второй Мариуполь - РИА Новости, 30.06.2022
Пушилин заявил о желании Киева устроить из Авдеевки второй Мариуполь
Украина хочет устроить из Авдеевки в ДНР "второй Мариуполь" или "что-то приближенное к этому", подвергая город ежедневным обстрелам, заявил глава Донецкой... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:50
2022-06-30T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина хочет устроить из Авдеевки в ДНР "второй Мариуполь" или "что-то приближенное к этому", подвергая город ежедневным обстрелам, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В планах противника сейчас из Авдеевки устроить если не второй Мариуполь, то что-то приближенное к этому", - сказал Пушилин в эфире "России 1".Тем не менее, бойцы ДНР делают все возможное, подчеркнул Пушилин, чтобы сохранить как можно большее количество человеческих жизней и обеспечить безопасность города.Он подчеркнул, что в ДНР видят со стороны Украины огромное количество постановок и провокаций - в том числе те, которые приводят к большим человеческим жертвам, в том числе гражданских.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
19:50 30.06.2022 (обновлено: 20:12 30.06.2022)
 
Пушилин заявил о желании Киева устроить из Авдеевки второй Мариуполь

Пушилин: киевские власти хотят устроить из Авдеевки второй Мариуполь

© Народная милиция ДНРВоеннослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина хочет устроить из Авдеевки в ДНР "второй Мариуполь" или "что-то приближенное к этому", подвергая город ежедневным обстрелам, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В планах противника сейчас из Авдеевки устроить если не второй Мариуполь, то что-то приближенное к этому", - сказал Пушилин в эфире "России 1".
Тем не менее, бойцы ДНР делают все возможное, подчеркнул Пушилин, чтобы сохранить как можно большее количество человеческих жизней и обеспечить безопасность города.
Он подчеркнул, что в ДНР видят со стороны Украины огромное количество постановок и провокаций - в том числе те, которые приводят к большим человеческим жертвам, в том числе гражданских.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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