https://ria.ru/20220630/avdeevka-1799400435.html

Пушилин заявил о желании Киева устроить из Авдеевки второй Мариуполь

Пушилин заявил о желании Киева устроить из Авдеевки второй Мариуполь - РИА Новости, 30.06.2022

Пушилин заявил о желании Киева устроить из Авдеевки второй Мариуполь

Украина хочет устроить из Авдеевки в ДНР "второй Мариуполь" или "что-то приближенное к этому", подвергая город ежедневным обстрелам, заявил глава Донецкой... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:50

2022-06-30T19:50

2022-06-30T20:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина хочет устроить из Авдеевки в ДНР "второй Мариуполь" или "что-то приближенное к этому", подвергая город ежедневным обстрелам, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В планах противника сейчас из Авдеевки устроить если не второй Мариуполь, то что-то приближенное к этому", - сказал Пушилин в эфире "России 1".Тем не менее, бойцы ДНР делают все возможное, подчеркнул Пушилин, чтобы сохранить как можно большее количество человеческих жизней и обеспечить безопасность города.Он подчеркнул, что в ДНР видят со стороны Украины огромное количество постановок и провокаций - в том числе те, которые приводят к большим человеческим жертвам, в том числе гражданских.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр