https://ria.ru/20220629/zoloto-1798981239.html
МИД прокомментировал отказ Запада от российского золота
МИД прокомментировал отказ Запада от российского золота - РИА Новости, 29.06.2022
МИД прокомментировал отказ Запада от российского золота
На российское золото, от которого отказался Запад, найдутся более прагматичные покупатели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:45
2022-06-29T13:45
2022-06-29T14:08
экономика
россия
санкции
мария захарова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На российское золото, от которого отказался Запад, найдутся более прагматичные покупатели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как нам представляется, если недружественные страны приняли решение наложить на себя определенные ограничения и в инициативном порядке отказаться от российского золота, то найдутся более прагматичные и дальновидные покупатели. Кстати говоря, мы уже наблюдаем, как это происходит по ряду других товарных категорий, и в историческом контексте, ретроспективно если посмотреть, так было всегда", - заявила она в ходе брифинга.США запретили ввоз в страну российского золота, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А ранее государства "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
https://ria.ru/20220627/zoloto-1798391970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции, мария захарова
13:45 29.06.2022 (обновлено: 14:08 29.06.2022)
МИД прокомментировал отказ Запада от российского золота
Захарова: на золото из России после отказа Запада найдутся более прагматичные покупатели