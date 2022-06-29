https://ria.ru/20220629/zoloto-1798981239.html

МИД прокомментировал отказ Запада от российского золота

МИД прокомментировал отказ Запада от российского золота - РИА Новости, 29.06.2022

МИД прокомментировал отказ Запада от российского золота

На российское золото, от которого отказался Запад, найдутся более прагматичные покупатели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:45

2022-06-29T13:45

2022-06-29T14:08

экономика

россия

санкции

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102957/71/1029577191_0:219:3121:1975_1920x0_80_0_0_fe170552454c8c6eb4561f6fa11ee1cd.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На российское золото, от которого отказался Запад, найдутся более прагматичные покупатели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как нам представляется, если недружественные страны приняли решение наложить на себя определенные ограничения и в инициативном порядке отказаться от российского золота, то найдутся более прагматичные и дальновидные покупатели. Кстати говоря, мы уже наблюдаем, как это происходит по ряду других товарных категорий, и в историческом контексте, ретроспективно если посмотреть, так было всегда", - заявила она в ходе брифинга.США запретили ввоз в страну российского золота, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А ранее государства "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.

https://ria.ru/20220627/zoloto-1798391970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, мария захарова