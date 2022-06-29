https://ria.ru/20220629/zerno-1798919321.html

В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций

В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций

Москва готова к экспорту десятков миллионов тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого нужно снятие западных санкций, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:25

2022-06-29T10:25

2022-06-29T12:06

экономика

россия

новороссийск

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва готова к экспорту десятков миллионов тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого нужно снятие западных санкций, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.По словам Полищука, "имеется в виду запрет на заход иностранных судов в порты России, заход и обслуживание российских судов в иностранных портах, возобновление страхования морских перевозок, беспрепятственное осуществление банковских переводов".Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

россия

новороссийск

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экономика, россия, новороссийск, санкции в отношении россии