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В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций - РИА Новости, 29.06.2022
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В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций
В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций
Москва готова к экспорту десятков миллионов тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого нужно снятие западных санкций, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:25
2022-06-29T12:06
экономика
россия
новороссийск
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва готова к экспорту десятков миллионов тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого нужно снятие западных санкций, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.По словам Полищука, "имеется в виду запрет на заход иностранных судов в порты России, заход и обслуживание российских судов в иностранных портах, возобновление страхования морских перевозок, беспрепятственное осуществление банковских переводов".Читайте полный текст интервью Алексея Полищука &gt;&gt;
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экономика, россия, новороссийск, санкции в отношении россии
10:25 29.06.2022 (обновлено: 12:06 29.06.2022)
 
В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций

МИД: Россия готова к экспорту зерна, но Запад должен снять санкции

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Отгрузка зерна на экспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва готова к экспорту десятков миллионов тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого нужно снятие западных санкций, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Мы также готовы к экспорту десятков миллионов тонн российского зерна. Однако для его вывоза из Новороссийска объективно требуется снятие санкций", - рассказал он
По словам Полищука, "имеется в виду запрет на заход иностранных судов в порты России, заход и обслуживание российских судов в иностранных портах, возобновление страхования морских перевозок, беспрепятственное осуществление банковских переводов".
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ЭкономикаРоссияНовороссийскСанкции в отношении России
 
 
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