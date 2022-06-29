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В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций
В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций
Москва готова к экспорту десятков миллионов тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого нужно снятие западных санкций, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:25
2022-06-29T10:25
2022-06-29T12:06
экономика
россия
новороссийск
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва готова к экспорту десятков миллионов тонн своего зерна через порт Новороссийска, но для этого нужно снятие западных санкций, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.По словам Полищука, "имеется в виду запрет на заход иностранных судов в порты России, заход и обслуживание российских судов в иностранных портах, возобновление страхования морских перевозок, беспрепятственное осуществление банковских переводов".Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
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экономика, россия, новороссийск, санкции в отношении россии
10:25 29.06.2022 (обновлено: 12:06 29.06.2022)
В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций
МИД: Россия готова к экспорту зерна, но Запад должен снять санкции