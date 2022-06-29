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Суд в Киеве обязал МВД Украины убрать русский язык из справки о несудимости

Суд в Киеве обязал МВД Украины убрать русский язык из справки о несудимости - РИА Новости, 29.06.2022

Суд в Киеве обязал МВД Украины убрать русский язык из справки о несудимости

Суд в Киеве обязал МВД Украины исключить русский язык из справок о несудимости, сообщает в среду издание "Эспрессо". РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:44

2022-06-29T17:44

2022-06-29T17:44

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Киеве обязал МВД Украины исключить русский язык из справок о несудимости, сообщает в среду издание "Эспрессо"."МВД Украины проиграло апелляцию, в которой отстаивало обязательный русский язык в справках о несудимости. Сегодня шестой апелляционный административный суд (города Киева – ред.) отклонил апелляцию МВД", - приводит слова истца Святослава Литинского издание.В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Например, исполком Николаевского горсовета сообщил, что использование русского языка будет запрещено в школах Николаева с 1 сентября этого года. С 16 января 2022 года начало действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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Владимир Лаврентьев

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