https://ria.ru/20220629/vzaimodeystvie-1799056807.html

Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере

Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере - РИА Новости, 29.06.2022

Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере

Главы прикаспийских государств на прошедшем в среду в Ашхабаде саммите отметили важность взаимодействия в военной сфере, говорится в итоговом коммюнике встречи. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:19

2022-06-29T17:19

2022-06-29T17:19

в мире

каспийское море

ашхабад

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АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Главы прикаспийских государств на прошедшем в среду в Ашхабаде саммите отметили важность взаимодействия в военной сфере, говорится в итоговом коммюнике встречи."Отмечена важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море", - отмечается в документе.Кроме того, президенты высказались за продвижение переговорного процесса по согласованию проекта соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, которое послужит обеспечению безопасности и стабильности, установлению норм и правил взаимодействия прикаспийских государств в военной сфере в соответствии с принципами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

https://ria.ru/20220629/tokaev-1799023928.html

каспийское море

ашхабад

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, каспийское море, ашхабад