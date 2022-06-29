https://ria.ru/20220629/vzaimodeystvie-1799056807.html
Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере
Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере - РИА Новости, 29.06.2022
Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере
Главы прикаспийских государств на прошедшем в среду в Ашхабаде саммите отметили важность взаимодействия в военной сфере, говорится в итоговом коммюнике встречи. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:19
2022-06-29T17:19
2022-06-29T17:19
в мире
каспийское море
ашхабад
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АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Главы прикаспийских государств на прошедшем в среду в Ашхабаде саммите отметили важность взаимодействия в военной сфере, говорится в итоговом коммюнике встречи."Отмечена важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море", - отмечается в документе.Кроме того, президенты высказались за продвижение переговорного процесса по согласованию проекта соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, которое послужит обеспечению безопасности и стабильности, установлению норм и правил взаимодействия прикаспийских государств в военной сфере в соответствии с принципами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
https://ria.ru/20220629/tokaev-1799023928.html
каспийское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каспийское море, ашхабад
Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере
Главы прикаспийских государств отметили важность взаимодействия в военной сфере