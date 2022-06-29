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Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере - РИА Новости, 29.06.2022
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Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере
Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере - РИА Новости, 29.06.2022
Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере
Главы прикаспийских государств на прошедшем в среду в Ашхабаде саммите отметили важность взаимодействия в военной сфере, говорится в итоговом коммюнике встречи. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:19
2022-06-29T17:19
в мире
каспийское море
ашхабад
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АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Главы прикаспийских государств на прошедшем в среду в Ашхабаде саммите отметили важность взаимодействия в военной сфере, говорится в итоговом коммюнике встречи."Отмечена важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море", - отмечается в документе.Кроме того, президенты высказались за продвижение переговорного процесса по согласованию проекта соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, которое послужит обеспечению безопасности и стабильности, установлению норм и правил взаимодействия прикаспийских государств в военной сфере в соответствии с принципами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
https://ria.ru/20220629/tokaev-1799023928.html
каспийское море
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в мире, каспийское море, ашхабад
17:19 29.06.2022
 
Главы прикаспийских стран отметили важность взаимодействия в военной сфере

Главы прикаспийских государств отметили важность взаимодействия в военной сфере

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Главы прикаспийских государств на прошедшем в среду в Ашхабаде саммите отметили важность взаимодействия в военной сфере, говорится в итоговом коммюнике встречи.
"Отмечена важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море", - отмечается в документе.
Кроме того, президенты высказались за продвижение переговорного процесса по согласованию проекта соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, которое послужит обеспечению безопасности и стабильности, установлению норм и правил взаимодействия прикаспийских государств в военной сфере в соответствии с принципами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 16:04
Токаев предложил, как улучшить взаимодействие стран при изучении Каспия
 
В миреКаспийское мореАшхабад
 
 
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