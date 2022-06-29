https://ria.ru/20220629/veteran-1799032037.html

В ГД предложили дать статус ветерана участникам боев в составе сил Донбасса

В ГД предложили дать статус ветерана участникам боев в составе сил Донбасса - РИА Новости, 29.06.2022

В ГД предложили дать статус ветерана участникам боев в составе сил Донбасса

В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:23

2022-06-29T16:23

2022-06-29T16:45

специальная военная операция на украине

госдума рф

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Народной милиции ЛНР и ДНР, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшие участие в боевых действиях в составе Народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республик", — сообщается в пояснительной записке к проекту.В пояснительной записке к проекту уточняется, что в настоящее время ополченцы в ДНР и ЛНР, некоторые из которых имеют российское гражданство, совместно с военнослужащими РФ выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Отмечается, что предложенные меры помогут указанным лицам получать соответствующие меры поддержки и будут способствовать признанию их заслуг.

https://ria.ru/20220602/dobrovoltsy-1792636172.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия