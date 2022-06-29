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В ГД предложили дать статус ветерана участникам боев в составе сил Донбасса - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/veteran-1799032037.html
В ГД предложили дать статус ветерана участникам боев в составе сил Донбасса
В ГД предложили дать статус ветерана участникам боев в составе сил Донбасса - РИА Новости, 29.06.2022
В ГД предложили дать статус ветерана участникам боев в составе сил Донбасса
В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:23
2022-06-29T16:45
специальная военная операция на украине
госдума рф
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Народной милиции ЛНР и ДНР, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшие участие в боевых действиях в составе Народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республик", — сообщается в пояснительной записке к проекту.В пояснительной записке к проекту уточняется, что в настоящее время ополченцы в ДНР и ЛНР, некоторые из которых имеют российское гражданство, совместно с военнослужащими РФ выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Отмечается, что предложенные меры помогут указанным лицам получать соответствующие меры поддержки и будут способствовать признанию их заслуг.
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госдума рф, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
16:23 29.06.2022 (обновлено: 16:45 29.06.2022)
 
В ГД предложили дать статус ветерана участникам боев в составе сил Донбасса

В ГД внесли проект о статусе ветерана для участников боев в составе сил ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Народной милиции ЛНР и ДНР, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшие участие в боевых действиях в составе Народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республик", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В пояснительной записке к проекту уточняется, что в настоящее время ополченцы в ДНР и ЛНР, некоторые из которых имеют российское гражданство, совместно с военнослужащими РФ выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Отмечается, что предложенные меры помогут указанным лицам получать соответствующие меры поддержки и будут способствовать признанию их заслуг.
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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