https://ria.ru/20220629/vertolet-1799044509.html

СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии

СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022

СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии

Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жёсткой посадки вертолета Ми-8 в в Алданском районе Якутии, РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:55

2022-06-29T16:55

2022-06-29T16:55

происшествия

ми-8

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жёсткой посадки вертолета Ми-8 в в Алданском районе Якутии, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.Следователями предварительно установлено, что 29 июня 2022 года в вечернее время вертолет МИ-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагры. На борту находились три члена экипажа, состояние их здоровья уточняется."По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ми-8, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)