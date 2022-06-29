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СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022
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СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии
Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жёсткой посадки вертолета Ми-8 в в Алданском районе Якутии, РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:55
2022-06-29T16:55
происшествия
ми-8
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жёсткой посадки вертолета Ми-8 в в Алданском районе Якутии, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.Следователями предварительно установлено, что 29 июня 2022 года в вечернее время вертолет МИ-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагры. На борту находились три члена экипажа, состояние их здоровья уточняется."По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, ми-8, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)
16:55 29.06.2022
 
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии

СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии, где пострадали несколько человек

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жёсткой посадки вертолета Ми-8 в в Алданском районе Якутии, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Следователями предварительно установлено, что 29 июня 2022 года в вечернее время вертолет МИ-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагры. На борту находились три члена экипажа, состояние их здоровья уточняется.
"По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияМи-8Республика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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