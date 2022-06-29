https://ria.ru/20220629/vertolet-1799044509.html
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии
Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жёсткой посадки вертолета Ми-8 в в Алданском районе Якутии, РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:55
2022-06-29T16:55
2022-06-29T16:55
происшествия
ми-8
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жёсткой посадки вертолета Ми-8 в в Алданском районе Якутии, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.Следователями предварительно установлено, что 29 июня 2022 года в вечернее время вертолет МИ-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагры. На борту находились три члена экипажа, состояние их здоровья уточняется."По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ми-8, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Якутии, где пострадали несколько человек