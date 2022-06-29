https://ria.ru/20220629/ukraina-1799124370.html

ООН призывает предоставить гуманитарный доступ повсюду на Украине

ООН призывает предоставить гуманитарный доступ повсюду на Украине - РИА Новости, 29.06.2022

ООН призывает предоставить гуманитарный доступ повсюду на Украине

ООН призывает стороны на Украине предоставить гуманитарный доступ повсюду, чтобы гуманитарные сотрудники могли оказывать помощь людям, заявил на брифинге... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T21:45

2022-06-29T21:45

2022-06-29T21:45

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ООН, 29 июн – РИА Новости. ООН призывает стороны на Украине предоставить гуманитарный доступ повсюду, чтобы гуманитарные сотрудники могли оказывать помощь людям, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Призываем стороны конфликта защищать гражданских лиц на Украине и предоставить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарным работникам для оказания помощи всем людям и повсюду", - сказал Дюжаррик.Минобороны РФ ранее сообщало, что именно киевские власти всячески препятствуют эвакуации граждан: боевики националистических батальонов систематически обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов, применяя при этом артиллерию и минометы.По данным военного ведомства, с начала специальной военной операции без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы более 2,17 миллиона человек, из которых свыше 343 тысяч - дети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/pomosch-1798299768.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс