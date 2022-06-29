https://ria.ru/20220629/ukraina-1799095524.html

В Киеве объяснили публикацию о сомнениях США по Украине

В Киеве объяснили публикацию о сомнениях США по Украине - РИА Новости, 29.06.2022

В Киеве объяснили публикацию о сомнениях США по Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил "плохим настроением" чиновника публикацию о сомнениях представителей Белого дома в возможности РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:09

2022-06-29T19:09

2022-06-29T19:09

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил "плохим настроением" чиновника публикацию о сомнениях представителей Белого дома в возможности возвращения Украиной своих территорий.Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица в Соединенных Штатах сообщил, что чиновники в Белом доме в США всё больше сомневаются, что Украине удастся вернуть под свой контроль утраченные с начала российской военной операции территории."Кто-то видит в таких статьях "сложные политические игры" или "российские информационные спецоперации", но реальность гораздо банальнее. Есть "ястребы", есть "голуби", а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный "сотрудник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе поскуливанием с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок: "Все пропало, Путин побеждает", - написал Подоляк в Telegram-канале.Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву "перестать оказывать сопротивление".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1799092085.html

https://ria.ru/20220629/ukraina-1799078830.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, сша, михаил подоляк