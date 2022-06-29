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Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации ситуации в Сирии - РИА Новости, 29.06.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220629/turtsiya-1798989623.html
Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации ситуации в Сирии
Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации ситуации в Сирии - РИА Новости, 29.06.2022
Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации ситуации в Сирии
РФ призывает Турцию воздержаться от шагов на севере Сирии, которые бы грозили эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:16
2022-06-29T14:17
война в сирии
в мире
сирия
турция
сирийские демократические силы
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ призывает Турцию воздержаться от шагов на севере Сирии, которые бы грозили эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798280403.html
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в мире, сирия, турция, сирийские демократические силы, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:16 29.06.2022 (обновлено: 14:17 29.06.2022)
 
Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации ситуации в Сирии

Представитель МИД Захарова: Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации в Сирии

© AFP 2022 / Rami al-SayedПоддерживаемые Турцией сирийские формирования в провинции Алеппо
Поддерживаемые Турцией сирийские формирования в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / Rami al-Sayed
Поддерживаемые Турцией сирийские формирования в провинции Алеппо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ призывает Турцию воздержаться от шагов на севере Сирии, которые бы грозили эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент.
"Мы призываем турецких партнеров воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к опасной эскалации напряженности. Исходим из того, что силовые действия без согласования с законными властями Сирии представляли бы собой нарушение суверенитета, территориальной целостности", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 22:55
Турция готова к новой военной операции на севере Сирии
 
Война в СирииВ миреСирияТурцияСирийские демократические силыМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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