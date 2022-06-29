14:16 29.06.2022 (обновлено: 14:17 29.06.2022)
Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации ситуации в Сирии
Представитель МИД Захарова: Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации в Сирии
Поддерживаемые Турцией сирийские формирования в провинции Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ призывает Турцию воздержаться от шагов на севере Сирии, которые бы грозили эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент.
"Мы призываем турецких партнеров воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к опасной эскалации напряженности. Исходим из того, что силовые действия без согласования с законными властями Сирии представляли бы собой нарушение суверенитета, территориальной целостности", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
26 июня, 22:55Турция готова к новой военной операции на севере Сирии