https://ria.ru/20220629/turtsiya-1798989623.html

Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации ситуации в Сирии

Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации ситуации в Сирии - РИА Новости, 29.06.2022

Россия призвала Турцию воздержаться от эскалации ситуации в Сирии

РФ призывает Турцию воздержаться от шагов на севере Сирии, которые бы грозили эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:16

2022-06-29T14:16

2022-06-29T14:17

война в сирии

в мире

сирия

турция

сирийские демократические силы

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794185402_0:59:3321:1927_1920x0_80_0_0_4134d9784d5373ef04607b77ecce8706.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ призывает Турцию воздержаться от шагов на севере Сирии, которые бы грозили эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798280403.html

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, турция, сирийские демократические силы, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)