https://ria.ru/20220629/turtsiya-1798897815.html

FP: в Турции не верят в НАТО в случае агрессии против страны

FP: в Турции не верят в НАТО в случае агрессии против страны - РИА Новости, 29.06.2022

FP: в Турции не верят в НАТО в случае агрессии против страны

В Турции сомневаются, что члены НАТО станут защищать страну в случае нападения на нее, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Стивен Кук. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T06:50

2022-06-29T06:50

2022-06-29T06:52

в мире

турция

анкара (провинция)

сша

нато

украина

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Турции сомневаются, что члены НАТО станут защищать страну в случае нападения на нее, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Стивен Кук.Автор публикации отметил, что турки скептически относятся к распространению пятой статьи договора Североатлантического альянса о коллективной обороне на Анкару.По его мнению, разлад в отношениях Турции и НАТО также связан с нежеланием Анкары присоединиться к осуждению спецоперации России на Украине."Турецкая общественность в основном обвиняет НАТО в нынешнем конфликте на Украине, и это свидетельствует о недоверии в альянсе", — отметил обозреватель.Принцип коллективной обороны закреплен пятой статьей Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО. В соответствии с ней, агрессия против одной или более стран-членов Североатлантического альянса рассматривается в качестве нападения на весь военно-политический блок. Инструменты коллективной обороны были задействованы НАТО лишь однажды — после террористических атак против США 11 сентября 2001 года.

https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791558447.html

https://ria.ru/20220629/postpred-1798886951.html

турция

анкара (провинция)

сша

украина

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в мире, турция, анкара (провинция), сша, нато, украина