https://ria.ru/20220629/taktika-1799123681.html
В Минобороны заявили о планах украинских националистов сжечь Авдеевку дотла
В Минобороны заявили о планах украинских националистов сжечь Авдеевку дотла - РИА Новости, 30.06.2022
В Минобороны заявили о планах украинских националистов сжечь Авдеевку дотла
Украинские националисты, используя тактику гитлеровских нацистов, планируют сжечь Авдеевку вместе с мирными жителями, а затем обвинить в этом российских... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T21:37
2022-06-29T21:37
2022-06-30T00:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинские националисты, используя тактику гитлеровских нацистов, планируют сжечь Авдеевку вместе с мирными жителями, а затем обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Боевики при подходе вооруженных сил России и формирований Донецкой народной республики к Авдеевке, копируя тактику "выжженной земли", намерены стереть город с лица земли", — сообщил генерал.В качестве доказательства он привел один из радиопереговоров националистов и иностранных наемников в переводе с украинского языка: "У нас приказ спалить Авдеевку дотла" — А что с мирными <...> (нецензурная лексика) — Делайте с ними что хотите, только не выпускайте (нецензурная лексика) по домам".Как отметил Мизинцев, таким образом ВСУ по отработанному сценарию попытаются обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по гражданским объектам с широким освещением этой темы в украинских и западных СМИ.Россия с 24 февраля проводит спец операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. Территория ЛНР освобождена почти полностью за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220628/vsu-1798871960.html
https://ria.ru/20220627/kremenchug-1798572910.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, лнр
21:37 29.06.2022 (обновлено: 00:04 30.06.2022)
В Минобороны заявили о планах украинских националистов сжечь Авдеевку дотла
Минобороны: националисты намерены стереть Авдеевку с лица земли и обвинить ВС России