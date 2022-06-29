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В Минобороны заявили о планах украинских националистов сжечь Авдеевку дотла - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/taktika-1799123681.html
В Минобороны заявили о планах украинских националистов сжечь Авдеевку дотла
В Минобороны заявили о планах украинских националистов сжечь Авдеевку дотла - РИА Новости, 30.06.2022
В Минобороны заявили о планах украинских националистов сжечь Авдеевку дотла
Украинские националисты, используя тактику гитлеровских нацистов, планируют сжечь Авдеевку вместе с мирными жителями, а затем обвинить в этом российских... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T21:37
2022-06-30T00:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинские националисты, используя тактику гитлеровских нацистов, планируют сжечь Авдеевку вместе с мирными жителями, а затем обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Боевики при подходе вооруженных сил России и формирований Донецкой народной республики к Авдеевке, копируя тактику "выжженной земли", намерены стереть город с лица земли", — сообщил генерал.В качестве доказательства он привел один из радиопереговоров националистов и иностранных наемников в переводе с украинского языка: "У нас приказ спалить Авдеевку дотла" — А что с мирными &lt;...&gt; (нецензурная лексика) — Делайте с ними что хотите, только не выпускайте (нецензурная лексика) по домам".Как отметил Мизинцев, таким образом ВСУ по отработанному сценарию попытаются обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по гражданским объектам с широким освещением этой темы в украинских и западных СМИ.Россия с 24 февраля проводит спец операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. Территория ЛНР освобождена почти полностью за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220628/vsu-1798871960.html
https://ria.ru/20220627/kremenchug-1798572910.html
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россия
авдеевка
донецкая народная республика
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, лнр
21:37 29.06.2022 (обновлено: 00:04 30.06.2022)
 
В Минобороны заявили о планах украинских националистов сжечь Авдеевку дотла

Минобороны: националисты намерены стереть Авдеевку с лица земли и обвинить ВС России

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинские националисты, используя тактику гитлеровских нацистов, планируют сжечь Авдеевку вместе с мирными жителями, а затем обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Боевики при подходе вооруженных сил России и формирований Донецкой народной республики к Авдеевке, копируя тактику "выжженной земли", намерены стереть город с лица земли", — сообщил генерал.
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В качестве доказательства он привел один из радиопереговоров националистов и иностранных наемников в переводе с украинского языка: "У нас приказ спалить Авдеевку дотла" — А что с мирными <...> (нецензурная лексика) — Делайте с ними что хотите, только не выпускайте (нецензурная лексика) по домам".
Как отметил Мизинцев, таким образом ВСУ по отработанному сценарию попытаются обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по гражданским объектам с широким освещением этой темы в украинских и западных СМИ.
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Россия с 24 февраля проводит спец операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. Территория ЛНР освобождена почти полностью за исключением Лисичанска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЛНР
 
 
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