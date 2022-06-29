https://ria.ru/20220629/stroitelstvo-1798909254.html

В Приамурье почти в пять раз нарастили ввод индивидуальных жилых домов

В Приамурье почти в пять раз нарастили ввод индивидуальных жилых домов - РИА Новости, 29.06.2022

В Приамурье почти в пять раз нарастили ввод индивидуальных жилых домов

Почти 80 тысяч "квадратов" индивидуального жилья введено в Амурской области с начала года, что в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:34

2022-06-29T09:34

2022-06-29T11:09

общество

жилье

василий орлов (губернатор)

благовещенск

гк "пик"

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Почти 80 тысяч "квадратов" индивидуального жилья введено в Амурской области с начала года, что в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное правительство.Министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков доложил губернатору Василию Орлову о ходе реализации федерального проекта "Жилье" в Приамурье. Региональный проект "Жилье" запущен в 2019 году. За 2019-2021 годы плановые показатели в области были перевыполнены. На сегодня введено 132,4 тысячи квадратных метров, действует 99 разрешений на строительство. В 2022 году в области необходимо ввести 206 тысяч квадратных метров."В рамках совещания было отмечено, что до начала реализации регпроекта "Жилье" ввод индивидуальных домов по области составлял 30–38 тысяч квадратных метров. В 2021 году было введено уже 113,2 тысячи квадратных метров. В текущем году темпы еще выше - на 1 июня в области введено 77 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов, что в 4,9 раза больше аналогичного периода 2021 года", - говорится в сообщении.Сибиряков отметил, что такие объемы ввода требуют от властей принятия мер по регулированию хаотичной застройки и управлению процессами индивидуальной застройки."Для этого концепцией развития жилищного строительства на территории Амурской области, координатором развития индивидуального жилищного строительства на территории региона определена Корпорация развития жилищного строительства. Также для развития комплексного ИЖС мы инициировали внесение изменений в закон об инвестиционной деятельности", — добавил Сибиряков.Для активизации ИЖС в регионе Орлов поручил обеспечить развитие коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры. "Кроме того, чтобы застройка велась комплексно, нужно предусмотреть меры поддержки как для застройщиков, так и для представителей стройиндустрии", — отметил губернатор.Также на совещании министр рассказал, что ведомство ведет пообъектный учет новостроек. Для обеспечения резкого роста показателей ввода нового жилья в области власти работают над улучшением инвестиционного климата в строительстве, развивают меры государственной поддержки, планируют осваивать новые территории.В Благовещенске и районе реализуются три масштабных инвестпроекта - площадь новостроек составит не менее 400 тысяч квадратных метров. В проработке находится вопрос застройки Северного жилого района Благовещенска компанией ПАО "ПИК". В прошлом году была разработана нормативная база по комплексному развитию территорий, и уже определены две пилотные зоны с планируемым вводом жилья площадью более 100 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20220628/bam-1798607973.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жилье, василий орлов (губернатор), благовещенск, гк "пик"