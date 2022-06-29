https://ria.ru/20220629/stolknovenie-1798892864.html

Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76

Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76 - РИА Новости, 29.06.2022

Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76

Военно-транспортные Ил-76МД-90А (глубокая модернизация самолета Ил-76) ВКС России начинают серийно оснащаться новейшей системой предупреждения столкновения... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T03:26

2022-06-29T03:26

2022-06-29T03:26

безопасность

россия

ил-76

сергей бабуров

москва

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Военно-транспортные Ил-76МД-90А (глубокая модернизация самолета Ил-76) ВКС России начинают серийно оснащаться новейшей системой предупреждения столкновения самолетов (СПСВ), которая параллельно завершает испытания, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика "Навигатор" Сергей Бабуров."По линии Минобороны на самолетах Ил-76 мы уже запускаем в серию. Она прошла испытания в войсках. На земле она уже испытана. Они уже заказали серию. Это проходит параллельно", — сказал Бабуров.Он напомнил, что в России создана первая отечественная уникальная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов: военно-транспортных и гражданских.

https://ria.ru/20220520/vertolet-1789757735.html

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безопасность, россия, ил-76, сергей бабуров, москва