https://ria.ru/20220629/stolknovenie-1798892864.html
Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76
Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76 - РИА Новости, 29.06.2022
Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76
Военно-транспортные Ил-76МД-90А (глубокая модернизация самолета Ил-76) ВКС России начинают серийно оснащаться новейшей системой предупреждения столкновения... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T03:26
2022-06-29T03:26
2022-06-29T03:26
безопасность
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ил-76
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Военно-транспортные Ил-76МД-90А (глубокая модернизация самолета Ил-76) ВКС России начинают серийно оснащаться новейшей системой предупреждения столкновения самолетов (СПСВ), которая параллельно завершает испытания, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика "Навигатор" Сергей Бабуров."По линии Минобороны на самолетах Ил-76 мы уже запускаем в серию. Она прошла испытания в войсках. На земле она уже испытана. Они уже заказали серию. Это проходит параллельно", — сказал Бабуров.Он напомнил, что в России создана первая отечественная уникальная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов: военно-транспортных и гражданских.
https://ria.ru/20220520/vertolet-1789757735.html
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безопасность, россия, ил-76, сергей бабуров, москва
Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76
Разработчик Бабуров: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76