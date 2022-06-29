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Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76 - РИА Новости, 29.06.2022
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Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76
Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76 - РИА Новости, 29.06.2022
Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76
Военно-транспортные Ил-76МД-90А (глубокая модернизация самолета Ил-76) ВКС России начинают серийно оснащаться новейшей системой предупреждения столкновения... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T03:26
2022-06-29T03:26
безопасность
россия
ил-76
сергей бабуров
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Военно-транспортные Ил-76МД-90А (глубокая модернизация самолета Ил-76) ВКС России начинают серийно оснащаться новейшей системой предупреждения столкновения самолетов (СПСВ), которая параллельно завершает испытания, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика "Навигатор" Сергей Бабуров."По линии Минобороны на самолетах Ил-76 мы уже запускаем в серию. Она прошла испытания в войсках. На земле она уже испытана. Они уже заказали серию. Это проходит параллельно", — сказал Бабуров.Он напомнил, что в России создана первая отечественная уникальная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов: военно-транспортных и гражданских.
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безопасность, россия, ил-76, сергей бабуров, москва
03:26 29.06.2022
 
Разработчик: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76

Разработчик Бабуров: система предупреждения столкновения серийно ставится на Ил-76

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТяжелые транспортные самолеты Ил-76МД
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Военно-транспортные Ил-76МД-90А (глубокая модернизация самолета Ил-76) ВКС России начинают серийно оснащаться новейшей системой предупреждения столкновения самолетов (СПСВ), которая параллельно завершает испытания, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика "Навигатор" Сергей Бабуров.
"По линии Минобороны на самолетах Ил-76 мы уже запускаем в серию. Она прошла испытания в войсках. На земле она уже испытана. Они уже заказали серию. Это проходит параллельно", — сказал Бабуров.
Он напомнил, что в России создана первая отечественная уникальная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов: военно-транспортных и гражданских.
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 15:54
В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов
 
БезопасностьРоссияИл-76Сергей БабуровМосква
 
 
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