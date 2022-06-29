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Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798963274.html
Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине
Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.06.2022
Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:40
2022-06-29T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.Шойгу вручил звезды Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину и командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Также министр вручил награды военнослужащим, награжденным орденом Мужества, медалями "За отвагу", Жукова и Суворова.Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.В ходе встречи министром был принят ряд кадровых решений. В частности, подполковнику Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища. Старшему лейтенанту Цыдыпову была предложена должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и проходят реабилитацию. По его словам, военнослужащие в ближайшее время уже смогут вернуться в свои подразделения.Президент РФ Владимир Путин 25 мая посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка, где проведал российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине. Главу государства сопровождал Шойгу.
https://ria.ru/20220626/chechnya-1798281675.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:40 29.06.2022
 
Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине

Шойгу вручил награды отличившимся в спецоперации военным, проходящим лечение в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.
Шойгу вручил звезды Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину и командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Также министр вручил награды военнослужащим, награжденным орденом Мужества, медалями "За отвагу", Жукова и Суворова.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.
В ходе встречи министром был принят ряд кадровых решений. В частности, подполковнику Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища. Старшему лейтенанту Цыдыпову была предложена должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.
Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и проходят реабилитацию. По его словам, военнослужащие в ближайшее время уже смогут вернуться в свои подразделения.
Президент РФ Владимир Путин 25 мая посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка, где проведал российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине. Главу государства сопровождал Шойгу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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