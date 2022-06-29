https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798963274.html

Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине

Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.06.2022

Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:40

2022-06-29T12:40

2022-06-29T12:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:230:3204:2032_1920x0_80_0_0_e1e951cda4f748a0db253b4832ff7054.jpg

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.Шойгу вручил звезды Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину и командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Также министр вручил награды военнослужащим, награжденным орденом Мужества, медалями "За отвагу", Жукова и Суворова.Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.В ходе встречи министром был принят ряд кадровых решений. В частности, подполковнику Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища. Старшему лейтенанту Цыдыпову была предложена должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и проходят реабилитацию. По его словам, военнослужащие в ближайшее время уже смогут вернуться в свои подразделения.Президент РФ Владимир Путин 25 мая посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка, где проведал российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине. Главу государства сопровождал Шойгу.

https://ria.ru/20220626/chechnya-1798281675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)