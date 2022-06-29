https://ria.ru/20220629/sotspodderzhka-1799009476.html

В Мурманской области более 340 тысяч человек получают социальную поддержку

В Мурманской области более 340 тысяч человек получают социальную поддержку - РИА Новости, 29.06.2022

В Мурманской области более 340 тысяч человек получают социальную поддержку

Примерно половина населения Мурманской области - 340 тысяч человек - получают социальную помощь, и ее объем постоянно увеличивается, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:28

2022-06-29T15:28

2022-06-29T15:28

мурманская область

общество

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 29 июн - РИА Новости. Примерно половина населения Мурманской области - 340 тысяч человек - получают социальную помощь, и ее объем постоянно увеличивается, сообщил губернатор Андрей Чибис, выступая с отчетом о работе правительства региона за три года.Как сообщил Чибис, Мурманская область всегда была социально ориентированным субъектом РФ и сегодня полностью оправдывает этот статус, выполняя все взятые на себя социальные обязательства."Полярки (полярные надбавки) с первого дня, трудоустройство подростков, поддержка тех, кто нуждается в этом – важно, что нам удается увеличивать объем социальной поддержки. Те решения, которые мы с вами принимаем – активно реализовываются. Социальная поддержка – это инвестиции в будущее", – подчеркнул губернатор.Согласно представленной в ходе отчета презентации, в Мурманской области более 340 тысяч человек получают социальную поддержку - это примерно половина населения региона. Губернатор отметил, что условия предоставления мер социальной поддержки постоянно совершенствуются и видоизменяются с учетом мнения жителей. На данный момент в регионе действует 64 вида социальных выплат.Так, в рамках национального проекта "Демография" на материальные выплаты семьям направлено 1,7 миллиарда рублей, 4,5 тысячи семей получили выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей (до достижения ребенком возраста трех лет), а также порядка шести тысяч нуждающихся семей получили выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.Уникальной мерой поддержки является региональная ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. В 2022 году поменялся подход к определению размера ежемесячной выплаты. Теперь она составляет 75% величины прожиточного минимума для детей. С 1 июня 2022 года сумма равна 16 186,5 рублей.По инициативе губернатора с 1 июля все женщины, независимо от возраста, родившие первого ребенка, будут получать "Зарплату мамы" до достижения ребенком 1,5 лет. Снятие возрастных ограничений даст возможность всем мамам, проживающим в регионе или переехавшим, вне зависимости от уровня дохода получать региональную меру поддержки вплоть до достижения ребёнком полутора лет.

https://ria.ru/20220629/murmansk-1799008858.html

https://ria.ru/20220620/bezrabotitsa-1796759692.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мурманская область, андрей чибис