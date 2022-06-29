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Азербайджан и Пакистан намерены расширить военное сотрудничество - РИА Новости, 29.06.2022
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Азербайджан и Пакистан намерены расширить военное сотрудничество
Азербайджан и Пакистан намерены расширить военное сотрудничество - РИА Новости, 29.06.2022
Азербайджан и Пакистан намерены расширить военное сотрудничество
Азербайджан и Пакистан намерены расширить связи в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:58
2022-06-29T15:04
закир гасанов
азербайджан
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БАКУ, 29 июн – РИА Новости. Азербайджан и Пакистан намерены расширить связи в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства."Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху. Цель визита - расширение связей между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной областях", - говорится в сообщении.
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закир гасанов, азербайджан
14:58 29.06.2022 (обновлено: 15:04 29.06.2022)
 
Азербайджан и Пакистан намерены расширить военное сотрудничество

Азербайджан и Пакистан намерены расширить связи в военной области

© Фото : фициальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиМинистр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во время встречи с командующим Военно-воздушными силами Пакистана маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во время встречи с командующим Военно-воздушными силами Пакистана маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : фициальный сайт Президента Азербайджанской Республики
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БАКУ, 29 июн – РИА Новости. Азербайджан и Пакистан намерены расширить связи в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.
"Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху. Цель визита - расширение связей между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной областях", - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества
21 июня, 19:25
Ташкент и Баку договорились о военно-техническом сотрудничестве
 
Закир ГасановАзербайджан
 
 
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