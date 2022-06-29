https://ria.ru/20220629/sotrudnichestvo-1799001758.html

Азербайджан и Пакистан намерены расширить военное сотрудничество

Азербайджан и Пакистан намерены расширить военное сотрудничество - РИА Новости, 29.06.2022

Азербайджан и Пакистан намерены расширить военное сотрудничество

Азербайджан и Пакистан намерены расширить связи в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:58

2022-06-29T14:58

2022-06-29T15:04

закир гасанов

азербайджан

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БАКУ, 29 июн – РИА Новости. Азербайджан и Пакистан намерены расширить связи в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства."Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху. Цель визита - расширение связей между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной областях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220621/baku-1797146383.html

азербайджан

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закир гасанов, азербайджан