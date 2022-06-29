https://ria.ru/20220629/smertnost-1798998929.html

В России снизилась детская смертность

В России снизилась детская смертность - РИА Новости, 29.06.2022

В России снизилась детская смертность

Детская смертность в России за 3 года снизилась на 12,7%, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:51

2022-06-29T14:51

2022-06-29T14:56

общество

здоровье - общество

совет федерации рф

россия

олег салагай

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Детская смертность в России за 3 года снизилась на 12,7%, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай."Отмечается сокращение детской смертности за тот же период времени на 12,7%", - сказал Салагай на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по социальной политике.Он уточнил, что младенческая смертность с 2019 по 2021 год сократилась примерно на 10%.

https://ria.ru/20220610/smertnost-1794624510.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, совет федерации рф, россия, олег салагай, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)