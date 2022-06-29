https://ria.ru/20220629/smertnost-1798998929.html
В России снизилась детская смертность
В России снизилась детская смертность - РИА Новости, 29.06.2022
В России снизилась детская смертность
Детская смертность в России за 3 года снизилась на 12,7%, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:51
2022-06-29T14:51
2022-06-29T14:56
общество
здоровье - общество
совет федерации рф
россия
олег салагай
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Детская смертность в России за 3 года снизилась на 12,7%, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай."Отмечается сокращение детской смертности за тот же период времени на 12,7%", - сказал Салагай на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по социальной политике.Он уточнил, что младенческая смертность с 2019 по 2021 год сократилась примерно на 10%.
https://ria.ru/20220610/smertnost-1794624510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, совет федерации рф, россия, олег салагай, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:51 29.06.2022 (обновлено: 14:56 29.06.2022)
В России снизилась детская смертность
Замглавы Минздрава Салагай: детская смертность снизилась на 12,7 процента за три года