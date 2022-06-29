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В России снизилась детская смертность - РИА Новости, 29.06.2022
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В России снизилась детская смертность
В России снизилась детская смертность - РИА Новости, 29.06.2022
В России снизилась детская смертность
Детская смертность в России за 3 года снизилась на 12,7%, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:51
2022-06-29T14:56
общество
здоровье - общество
совет федерации рф
россия
олег салагай
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Детская смертность в России за 3 года снизилась на 12,7%, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай."Отмечается сокращение детской смертности за тот же период времени на 12,7%", - сказал Салагай на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по социальной политике.Он уточнил, что младенческая смертность с 2019 по 2021 год сократилась примерно на 10%.
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общество, здоровье - общество, совет федерации рф, россия, олег салагай, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:51 29.06.2022 (обновлено: 14:56 29.06.2022)
 
В России снизилась детская смертность

Замглавы Минздрава Салагай: детская смертность снизилась на 12,7 процента за три года

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Детская смертность в России за 3 года снизилась на 12,7%, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
"Отмечается сокращение детской смертности за тот же период времени на 12,7%", - сказал Салагай на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он уточнил, что младенческая смертность с 2019 по 2021 год сократилась примерно на 10%.
Монитор с жизненным показателями больного - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 17:18
Смертность в России упала ниже допандемийного периода
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФРоссияОлег СалагайМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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