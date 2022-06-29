https://ria.ru/20220629/siriya-1799040505.html
Бойцы сирийской армии не пустили колонну американских военных в страну
Бойцы сирийской армии не пустили колонну американских военных в страну - РИА Новости, 29.06.2022
Бойцы сирийской армии не пустили колонну американских военных в страну
Сирийские военные не пропустили колонну американских войск на северо-востоке страны, заявил сирийский военный источник. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:45
2022-06-29T16:45
2022-06-29T18:12
война в сирии
в мире
сирия
вооруженные силы сша
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КАИР, 29 июн — РИА Новости. Сирийские военные не пропустили колонну американских войск на северо-востоке страны, заявил сирийский военный источник."В 22:30 во вторник наши бравые воины встали на пути колонны американских оккупантов в районе деревни Телль-Сутейх Шарки провинции Камышлы и заставили американцев вернуться", — приводит его слова агентство САНА.Он также добавил, что сирийские военные не намерены допускать военных из США на территорию республики и впредь.Ранее в июне американские СМИ писали, что российские войска в Сирии провели операцию против возглавляемой США коалиции — они нанесли авиаудар по гарнизону у границы с Иордании на юго-востоке страны, где американцы обучают местных боевиков. При этом Вашингтон о подготовке операции уведомили заранее.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа в стране. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20220526/lavrov-1790965772.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, вооруженные силы сша
16:45 29.06.2022 (обновлено: 18:12 29.06.2022)
Бойцы сирийской армии не пустили колонну американских военных в страну
Сирийские военные встали на пути колонны американских ВС и заставили их вернуться