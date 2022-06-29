https://ria.ru/20220629/shvetsiya-1799129472.html

Лидер Левой партии Швеции потребовала разъяснений по меморандуму с Турцией

Лидер Левой партии Швеции потребовала разъяснений по меморандуму с Турцией - РИА Новости, 29.06.2022

Лидер Левой партии Швеции потребовала разъяснений по меморандуму с Турцией

Лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар раскритиковала действия премьер-министра страны Магдалены Андерссон и потребовала объяснений относительно вступления в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:36

2022-06-29T22:36

2022-06-29T22:36

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

швеция

турция

финляндия

нато

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар раскритиковала действия премьер-министра страны Магдалены Андерссон и потребовала объяснений относительно вступления в НАТО и подписанного во вторник меморандума, пишет газета Aftonbladet.Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО."Мы просим премьер-министра немедленно собрать руководство партии и объяснить, что на самом деле было обещано (президенту Турции Тайипу - ред.) Эрдогану", - приводит слова Дадгостар газета.По мнению лидера партии Левых, "нельзя доверять правительству", поскольку ранее оно обещало, что Швеция "не будет приспосабливаться или идти на уступки".Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220628/obyazatelstva-1798871578.html

https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799080614.html

швеция

турция

финляндия

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, швеция, турция, финляндия, нато