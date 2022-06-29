https://ria.ru/20220629/shpitsbergen-1799034116.html
ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена - РИА Новости, 29.06.2022
ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из РФ, об РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:32
2022-06-29T16:32
2022-06-29T16:32
в мире
норвегия
шпицберген
россия
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из РФ, об этом сообщил глава международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее Норвегия не разрешила России доставить груз для поселка, где находятся российские шахтеры."Осло прямо нарушает свои международно-правовые обязательства. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве", - сообщил Слуцкий РИА Новости. Также он отметил, что отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген "граничит с объявлением продовольственной блокады российским шахтерам"."Противоправно, полностью идет вразрез с правами человека, антигуманно. И никакие антироссийские санкции не могут быть оправданием для того, чтобы одно государство вдруг решило просто заморить голодом граждан другого", - сообщил он.
https://ria.ru/20220629/mid-1798986504.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, шпицберген, россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)
ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за запрета доставки грузов на Шпицберген
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из РФ, об этом сообщил глава международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Норвегия не разрешила России доставить груз для поселка, где находятся российские шахтеры.
"Осло прямо нарушает свои международно-правовые обязательства. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве", - сообщил Слуцкий РИА Новости. Также он отметил, что отказ Норвегии
пропустить российские грузы на Шпицберген
"граничит с объявлением продовольственной блокады российским шахтерам".
"Противоправно, полностью идет вразрез с правами человека, антигуманно. И никакие антироссийские санкции не могут быть оправданием для того, чтобы одно государство вдруг решило просто заморить голодом граждан другого", - сообщил он.