https://ria.ru/20220629/shpitsbergen-1799034116.html

ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена

ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена - РИА Новости, 29.06.2022

ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена

ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из РФ, об РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:32

2022-06-29T16:32

2022-06-29T16:32

в мире

норвегия

шпицберген

россия

госдума рф

лдпр

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601852390_0:12:3020:1710_1920x0_80_0_0_d8300e60349e3c970626f4b2279eecf5.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из РФ, об этом сообщил глава международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее Норвегия не разрешила России доставить груз для поселка, где находятся российские шахтеры."Осло прямо нарушает свои международно-правовые обязательства. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве", - сообщил Слуцкий РИА Новости. Также он отметил, что отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген "граничит с объявлением продовольственной блокады российским шахтерам"."Противоправно, полностью идет вразрез с правами человека, антигуманно. И никакие антироссийские санкции не могут быть оправданием для того, чтобы одно государство вдруг решило просто заморить голодом граждан другого", - сообщил он.

https://ria.ru/20220629/mid-1798986504.html

норвегия

шпицберген

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, норвегия, шпицберген, россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)