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ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена - РИА Новости, 29.06.2022
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ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена - РИА Новости, 29.06.2022
ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из РФ, об РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:32
2022-06-29T16:32
в мире
норвегия
шпицберген
россия
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из РФ, об этом сообщил глава международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее Норвегия не разрешила России доставить груз для поселка, где находятся российские шахтеры."Осло прямо нарушает свои международно-правовые обязательства. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве", - сообщил Слуцкий РИА Новости. Также он отметил, что отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген "граничит с объявлением продовольственной блокады российским шахтерам"."Противоправно, полностью идет вразрез с правами человека, антигуманно. И никакие антироссийские санкции не могут быть оправданием для того, чтобы одно государство вдруг решило просто заморить голодом граждан другого", - сообщил он.
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в мире, норвегия, шпицберген, россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)
16:32 29.06.2022
 
ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена

ЛДПР проведет акцию у посольства Норвегии из-за запрета доставки грузов на Шпицберген

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание посольства Королевства Норвегии в Москве
Здание посольства Королевства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание посольства Королевства Норвегии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из РФ, об этом сообщил глава международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Норвегия не разрешила России доставить груз для поселка, где находятся российские шахтеры.
"Осло прямо нарушает свои международно-правовые обязательства. ЛДПР намерена выразить протест и провести акцию у посольства Норвегии в Москве", - сообщил Слуцкий РИА Новости. Также он отметил, что отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген "граничит с объявлением продовольственной блокады российским шахтерам".
"Противоправно, полностью идет вразрез с правами человека, антигуманно. И никакие антироссийские санкции не могут быть оправданием для того, чтобы одно государство вдруг решило просто заморить голодом граждан другого", - сообщил он.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 14:03
В МИД вызвали представительницу Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
 
В миреНорвегияШпицбергенРоссияГосдума РФЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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